Mercato OM : C’est confirmé ! Trois signatures déjà bouclées

À l’OM, le mercato ne commence jamais vraiment en été. En coulisses, trois dossiers sont déjà ficelés, de quoi révéler une stratégie aussi anticipée que calculée.

Mercato OM : Des transferts déjà verrouillés en interne

À l’Olympique de Marseille, l’été se prépare dès le printemps, et cette fois encore, les dirigeants n’ont pas attendu l’ouverture officielle du marché pour avancer leurs pions. Trois profils bien identifiés devraient définitivement poser leurs valises sur la Canebière : Facundo Medina, Timothy Weah et Hamed Junior Traoré.

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Une anticipation rendue possible grâce à des montages contractuels intelligents. Le club phocéen a sécurisé ces joueurs via des prêts assortis d’options d’achat, transformées aujourd’hui en quasi-certitudes. Résultat : pas de suspense, mais une planification assumée.

Une stratégie financière sous contrainte

Derrière ces signatures se cache une logique économique claire : lisser les investissements. Comme l’explique Florent Germain : « On est sur quelque part un montage non pas financier mais dans la structure du contrat. Pour Medina, Traoré et Weah, c’est presque comme s’ils avaient été engagés avec un contrat déjà fixe de 3,4, 5 ans ».

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Une mécanique qui permet à l’Olympique de Marseille de repousser certaines charges tout en sécurisant son effectif. Mais cette stratégie reste dépendante d’un facteur clé : une qualification en Ligue des champions, essentielle pour équilibrer les comptes.

Des recrues qui dessinent déjà le projet

Plus qu’un simple ajustement, ces trois signatures traduisent une volonté de continuité sportive. Medina pour la solidité défensive, Weah pour la percussion offensive, Traoré pour la créativité : le triptyque est cohérent. Et là encore, Florent Germain insiste : « Le prêt était assorti d’une option d’achat automatique ».

« Evidemment ça change tout. Il n’y aura pas de surprise avec les Medina, Weah et Traoré qui appartiendront à l’OM (…) C’est une manière quelque part de décaler le paiement du transfert à la saison suivante en espérant que l’OM soit en Ligue des Champions. On verra si l’OM aura un peu plus de moyens pour payer ce qui est obligatoire pour les transferts de Medina, Traoré et Weah ».

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Dans un contexte de transition dirigeante et d’incertitude sportive, cette anticipation est tout sauf anodine. Elle traduit une volonté de stabilité dans un club habitué aux secousses. À Marseille, le mercato ne se subit plus : il se planifie.