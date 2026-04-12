Vente OM : Le plan secret de Frank McCourt mis à nu !

Avec la dernière sortie médiatique de Frank McCourt, le dossier Vente OM est revenu à la surface ces dernières semaines du côté de Marseille. Désormais ouvert à l’arrivée de nouveaux investisseurs dans le capital du club, Frank McCourt serait-il réellement prêt à céder l’OM ?

Vente OM : Frank McCourt veut encore passer un cap

C’était la grosse surprise de ces derniers jours : Stéphane Richard est le nouveau président de l’OM. Le club phocéen a tourné la page Pablo Longoria en dévoilant le nom de celui qui va mettre un terme à l’intérim d’Alban Juster à compter du 2 juillet prochain.

Franck McCourt veut encore passer un cap et a donc jugé nécessaire ce changement à la tête du club phocéen. Dans une interview accordée au JDD le mois dernier, le milliardaire américain a annoncé un nouveau cycle à l’OM, désormais ouvert à l’arrivée d’un nouvel investisseur.

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« Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit », a notamment expliqué Frank McCourt.

Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis octobre 2016, l’homme d’affaires de 72 ans veut vendre le club et la nomination de Stéphane Richard pourrait être le premier pas vers cet objectif.

Stéphane Richard nommé pour rendre possible la vente OM

Pour Gilles Verdez, Frank McCourt a un plan précis en tête. Le journaliste sportif assure notamment que la nomination de Stéphane Richard pourrait avoir pour objectif d’assainir les finances de l’OM avant de conclure une vente du club.

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« C’est un pied de nez total à toute l’équipe précédente. C’est pour ça qu’il a été nommé. C’est une manière pour McCourt de dire qu’on arrête le délire de tous ces gens qui étaient là et qui ont fait n’importe quoi du club. Il ne sera pas charismatique, il ne révolutionnera pas Marseille, mais il va assainir tout ça. Et apaiser.

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Je ne sais pas, mais je pense que McCourt a placé ce profil d’expérience pour calmer tout le monde. Et je pense aussi qu’il veut assainir financièrement pour une revente éventuel », a expliqué Gilles Verdez sur RTL.