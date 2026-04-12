ASSE : Double coup dur après Dunkerque, Montanier s’exprime

L’ASSE profite de la 30e journée de Ligue 2 pour confirmer sa bonne dynamique en s’imposant après sa victoire face à Dunkerque (2-1), samedi. Après ce nouveau succès, Philippe Montanier, coach des Verts, a fait le point sur son groupe.

ASSE : Deux joueurs touchés contre Dunkerque

Dans un Geoffroy-Guichard plein à craquer, l’ASSE a assuré l’essentiel contre Dunkerque. Un succès précieux dans une journée globalement serrée, où plusieurs concurrents directs des Verts ont laissé des points en route. Dans cette 30e journée de Ligue 2, les matchs nuls ont été nombreux, preuve d’un championnat toujours aussi indécis à l’approche du sprint final.

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De bon augure pour les hommes de Philippe Montanier, qui reviennent avec ambition dans la course aux premières places. Après plusieurs semaines irrégulières, l’AS Saint-Étienne semble avoir trouvé son rythme. Ce succès face à Dunkerque confirme une montée en puissance au bon moment de la saison. Dans le même temps, plusieurs équipes du haut de tableau ont marqué le pas.

Dans un match globalement maîtrisé, l’ASSE a assuré l’essentiel grâce à des réalisations de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Une victoire importante dans une fin de saison tendue, où chaque point compte dans la lutte pour la montée. Mais cette soirée a laissé un léger goût amer dans le camp stéphanois. Titulaire après trois matchs d’absence, Gautier Larsonneur a rassuré dans ses interventions jusqu’à cette sortie aérienne en fin de rencontre.

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Sur l’action, le gardien de l’ASSE semble ressentir une gêne au niveau de la cuisse, déjà touchée récemment. De quoi faire naître une inquiétude immédiate sur une possible rechute. Tout comme Augustine Boakye, qui a dû céder sa place sur blessure en début de seconde mi-temps à Mahmoud Jaber. Interrogé après la rencontre, Philippe Montanier s’est voulu rassurant, tout en restant prudent, pour les deux joueurs.

« Augustine Boakye a été touché au niveau de l’adducteur. Il faut attendre demain et voir les examens. J’espère que c’est juste une contracture ou une petite lésion musculaire. On en saura plus avec les examens », a confié le successeur d’Erik Horneland. Concernant Larsonneur, son diagnostic est un peu plus rassurant que celui de Boakye.

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« Il est touché à la cuisse toujours, la répétition des frappes peut le gêner, mais ça devrait rentrer dans l’ordre. En fin de match, il a fait un dégagement à la main qui est allé jusqu’au milieu de terrain, comme quoi il y a toujours des astuces », a souligné Philippe Montanier.