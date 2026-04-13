Ça chauffe à l’OM : Le remplaçant de Medhi Benatia trouvé

Medhi Benatia va quitter le poste de directeur sportif de l’OM au terme de la saison en cours. La direction phocéenne anticipe déjà son départ. Elle a même lancé un casting pour trouver son digne successeur.

Mercato : L’OM lance un casting pour l’après Medhi Benatia

La tension autour de l’Olympique de Marseille ne faiblit pas. Alors que l’équipe entraînée par Habib Beye lutte pour une qualification directe en Ligue des champions, des changements sont attendus en interne. Le dossier le plus brûlant concerne la succession de Medhi Benatia.

L’actuel directeur sportif de l’OM est appelé à faire ses valises. Il avait même déjà démissionné de son poste en février suite à l’élimination brutale des Phocéens en Ligue des champions. Et si Frank McCourt a réussi à le convaincre de rester, ce n’est que provisoire.

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L’accord entre les deux parties stipule clairement que Medhi Benatia s’en ira en juin prochain. Et quelques semaines avant son départ, les grandes manœuvres ont été lancées pour trouver son remplaçant. La Provence le confirme, la direction de l’OM multiplie les contacts.

La piste prioritaire de l’Olympique de Marseille dévoilée

Le quotidien régional indique que la piste prioritaire de l’Olympique de Marseille menait à Florent Ghisolfi de Sunderland. Ce dernier aurait cependant décliné les avances marseillaises afin de concentrer sur son aventure anglaise. D’autres profils de premier plan émergent alors à l’OM.

Grégory Lorenzi de Brest figure lui-aussi en bonne place sur la liste des potentiels remplaçant de Medhi Benatia. Le nom de Julien Fournier circule également. Tout comme celui de Mathieu Bodmer, dont le travail au Havre est salué. Quoi qu’il en soit, une nouvelle ère début à l’OM.

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Vente OM : McCourt a tout prévu, révélation !

Frank McCourt avait déjà annoncé le nouveau président du club. Stéphane Richard prendra officiellement fonction début juillet. Quant au futur directeur sportif, il aura la lourde tâche de s’accorder avec cette nouvelle gouvernance. L’objectif est de bâtir un projet durable.