Liverpool – PSG: Virgil van Dijk lance un gros avertissement

À la veille de défier le PSG en quart de finale retour de la Ligue des Champions, Virgil van Dijk, le capitaine de Liverpool, a vivement lancé un sérieux avertissement à ses partenaires afin de montrer un autre visage qu’au match aller.

Virgil van Dijk : « Si nous jouons comme nous l’avons fait… »

Largement dominé au Parc des Princes le mercredi passé (0-2), Liverpool va devoir sortir le grand jeu demain soir face au PSG dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des Champions. Très lucide sur la supériorité du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, le club anglais veut tout de même y croire avant le match retour ce mardi soir. Cependant, le capitaine des Reds Virgil van Dijk a tenu à lancer un appel à ses partenaires afin de relever le niveau après un premier round catastrophique.

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« Il faudra qu’il se passe quelque chose de vraiment spécial, sinon nous n’aurons aucune chance. Si nous jouons comme nous l’avons fait à Paris, nous n’aurons de toute façon aucune chance, à mon avis », a déclaré Virgil van Dijk en conférence de presse, avant d’annoncer la couleur pour le choc à venir.

« J’ai vraiment hâte d’y être. C’est un privilège d’être en quarts de finale, quoi qu’il arrive. Il ne faut pas le prendre pour acquis. N’oublions pas que nous sommes Liverpool. Nous devons faire de cette soirée un moment inoubliable », a ajouté l’international néerlandais de 34 ans. Poursuivant, Virgil van Dijk a également eu un mot pour les supporters des Reds.

Van Dijk : « Ils seront probablement le facteur le plus important »

La semaine passée, Arne Slot avait déjà insisté sur l’importance des supporters de Liverpool et sur la fameuse magie d’Anfield pour le quart de finale retour de l’UEFA Champions League. À la veille de cette rencontre, Virgil van Dijk s’est exprimé et a aussi lancé un appel aux fans du club de la Mersey.

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« Ils seront probablement le facteur le plus important, avec notre performance », a déclaré le défenseur central des Reds, qui s’est remémoré la fameuse demi-finale retour de 2019 remportée 4-0 par Liverpool face à un Barça qui l’avait battu 3-0 à l’aller.

« J’ai eu la chance de vivre des soirées où la connexion entre les supporters et notre performance était incroyable. Il faudra qu’il se passe quelque chose de vraiment spécial, sinon nous n’aurons aucune chance.

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Si nous jouons comme nous l’avons fait à Paris, nous n’aurons de toute façon aucune chance, à mon avis », a rappelé Van Dijk, conscient que son équipe allait devoir hisser le niveau mardi soir à Anfield pour espérer atteindre le dernier carré de la compétition cette saison.