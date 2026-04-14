Liverpool – PSG : Hakimi répond aux menaces de Szoboszlai !

Battu au Parc des Princes mercredi passé (2-0), Liverpool va tout donner ce mardi soir pour renverser le PSG. Dominik Szoboszlai en est convaincu. Mais en face, Achraf Hakimi et le PSG comptent bien valider leur ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions sur le terrain des Reds.

Liverpool : Dominik Szoboszlai prévient le PSG

Dominé il y a une semaine au Parc des Princes, Liverpool est convaincu de pouvoir éliminer le PSG à l’issue du quart de finale retour de la Ligue des Champions ce mardi soir, à Anfield. Face aux journalistes ce lundi après-midi, le milieu de terrain des Reds, Dominik Szoboszlai, a annoncé la couleur de ce choc.

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« Je suis convaincu que nous pouvons renverser la situation, car je sais de quoi nous sommes capables. Je connais notre état d’esprit, nous l’avons démontré à maintes reprises », a notamment déclaré le milieu de terrain hongrois de 26 ans.

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Dominé dans tous les compartiments de jeu au match aller, le club de la Mersey va tout faire pour remonter les deux buts et battre les hommes de Luis Enrique demain. Dans cette optique, Dominik Szoboszlai se dit « prêt à mourir sur le terrain », et précise même qu’il parle au nom de tous ses coéquipiers. Si Liverpool est déterminé pour le choc de mardi soir, le Paris Saint-Germain l’est tout aussi, comme le souligne Achraf Hakimi.

Hakimi : « on sera très concentré »

Si Liverpool a la ferme conviction de renverser la situation face au Paris SG en quart de finale retour de la Ligue des Champions, comme l’a annoncé Dominik Szoboszlai, l’équipe de Luis Enrique ne compte pas se saborder mardi soir, selon Achraf Hakimi.

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Présent en conférence de presse aux côtés de son entraîneur Luis Enrique, le latéral marocain de 27 ans a fait savoir que son équipe abordait ce match retour face à Liverpool avec beaucoup de sérieux.

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« Je pense qu’il n’y a pas de favori. On a déjà vu qu’avec deux buts d’écart, il peut y voir une remontée. L’état d’esprit est positif, avec beaucoup de confiance. Ce sera un match très important pour nous, on sera très concentré. On va faire attention à tous les détails. Liverpool sera prêt à tout donner, on doit l’être aussi », a confié Achraf Hakimi face aux nombreux journalistes, à Anfield.