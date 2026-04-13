OM : Habib Beye avec deux renforts inattendus en Espagne !

Suite à sa victoire contre Metz (3-1), l’OM a décidé d’organiser un nouveau stage à Marbella. Habib Beye a convoqué deux espoirs dans son groupe.

OM : Habib Beye et son groupe s’envolent pour l’Espagne

L’Olympique de Marseille effectue une retraite stratégique en Espagne. Ce séjour à Marbella début ce lundi et prendra fin vendredi prochain. Il vise à resserrer les rangs avant le choc de ce samedi entre l’OM et le FC Lorient.

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Habib Beye et son staff souhaitent donc optimiser la préparation des troupes dans ce sprint final. L’actuel quatrième de Ligue 1 devra impérativement enchainer des victoires en vue de décrocher une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.

Nouhoum Kamissoko et Hilan Hamzaoui retenus

Mais la surprise de ce stage de l’OM réside dans l’intégration de deux jeunes pépites issues du centre de formation. La Minute OM le confirme, Nouhoum Kamissoko a été convié à participer aux séances de l’équipe première. Il est accompagné par Hilan Hamzaoui, défenseur central et international algérien U23.

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Cette décision d’Habib Beye montre bien que l’entraineur marseillais mise aussi sur les jeunes talents du club. Ce sera une belle occasion pour eux en vue de compenser les récentes absences en défense. Quoi qu’il en soit, cette retraite espagnole sera décisive pour la fin de saison de l’OM.