OM-Metz : Habib Beye modifie son attaque, la compo !

L’OM devra impérative s’impose ce vendredi soir face à Metz. Habib Beye a d’ailleurs prévu quelques changements en attaque pour ce match à domicile.

OM : Habib Beye avec une défense remaniée contre Metz

L’Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur. Après deux défaites consécutives, Habib Beye et ses hommes reçoivent le FC Metz avec un objectif clair. S’imposer devant le public du Vélodrome afin de se relancer dans la course à la Ligue des champions.

Et pour ce duel OM-Metz, Habib Beye a décidé de modifier son onze de départ observé ces dernières semaines. L’inamovible Geronimo Rulli gardera logiquement les cages phocéennes. La charnière centrale sera composée de Leonardo Balerdi et Facundo Medina. Timothy Weah et Emerson seront sur les flancs.

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Au milieu, la recrue hivernale Quinten Timber est attendue pour épauler Pierre-Emile Hojbjerg. Ce duo sera soutenu par le jeune Ethan Nwaneri. Cela confirme la volonté de Habib Beye de combiner expérience et potentiel créatif en vue de briser le bloc messin.

Amine Gouiri préféré à Aubameyang en attaque

Les plus grandes surprises proviennent de l’attaque. Mason Greenwood, de retour dans le groupe, devrait être propulsé directement dans le onze de départ. Habib Beye compte sur lui pour apporter sa technique et son efficacité devant les buts adverses.

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Igor Paixão occupera l’aile gauche. Le poste d’avant-centre sera à priori marqué par une choix fort. Amine Gouiri devrait débuter, en pointe, au détriment de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais est en manque de confiance ces dernières semaines.

La composition attendue de l’OM

Gardien : Rulli

Défenseurs : Weah, Balerdi, Medina, Emerson

Milieux : Hojbjerg, Timber, Nwaneri

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Attaquants : Greenwood, Paixão et Gouiri