INFO Mercato : 10M€ ! Le SRFC repousse le Borussia Dortmund

Le SRFC va devoir se battre pour conserver l’un de ses meilleurs éléments. Selon Florian Plettenberg de Sky Germany, le Stade Rennais a déjà recalé le Borussia Dortmund dans ce dossier.

Mercato : Le Borussia Dortmund traque un crack du SRFC

Avec un possible départ de Nico Schlotterbeck, le Borussia Dortmund anticipe déjà un renforcement de son secteur défensif. Dans cette optique, le club allemand aurait coché le nom d’Abdelhamid Aït Boudlal pour le prochain mercato estival. Une piste prometteuse, qui confirme la volonté du BVB de miser sur la jeunesse et le potentiel en vue de la saison prochaine.

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D’après les informations de Sky Sport, le pensionnaire de Bundesliga garderait un œil attentif sur la situation du défenseur central de 19 ans. Sous contrat avec le SRFC jusqu’en juin 2028, le jeune international marocain est estimé à 10 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Mais selon Ouest-France, Abdelhamid Aït Boudlal ne devrait pas quitter la Bretagne.

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Révélé cette saison, le natif de Marrakech s’impose progressivement dans la rotation bretonne, avec déjà plusieurs titularisations convaincantes. Une montée en puissance qui n’est pas passée inaperçue en Europe, notamment du côté de Dortmund. Toutefois, le Stade Rennais reste ferme : aucune vente n’est envisagée lors du prochain mercato estival.

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Mieux encore, le SRFC souhaiterait sécuriser son numéro 48 sur le long terme. Une prolongation serait notamment déjà à l’étude, preuve de la confiance placée en lui. En interne, l’idée est claire : permettre à Aït Boudlal de s’imposer durablement comme titulaire avant d’envisager un éventuel transfert plus tard, avec une valeur marchande encore plus élevée.

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Mais avec l’intérêt grandissant du BVB, qui a déjà placé Aït Boudlal tout en haut de sa short-list, et la perspective d’un mercato estival très agité en Bretagne, les dirigeants du Stade Rennais vont devoir résister à des offres qui pourraient rapidement atteindre des montants difficiles à refuser. Le journaliste Florian Plettenberg le résume parfaitement : « un joueur à surveiller pour la fenêtre des transferts estivale. » Affaire à suivre…