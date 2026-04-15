‎Mercato OM : Annonce choc, le grand ménage exigé en direct

‎L’OM se retrouve déjà au centre des débats alors que la saison n’est pas terminée. Entre appels à un grand ménage et visions opposées sur l’effectif, le climat se tend en coulisses. Une recomposition profonde du club semble se dessiner avant même l’ouverture du mercato estival.

‎Mercato OM : Une intersaison qui s’annonce électrique à Marseille

‎Le futur mercato de l’OM s’annonce comme un tournant majeur. Alors que le club prépare une nouvelle organisation avec l’arrivée de dirigeants amenés à restructurer l’ensemble du projet, les premières lignes de fracture apparaissent déjà en public. ‎Dans ce contexte, les mots de Vincent Moscato ont fait l’effet d’un déclencheur.

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L’ancien rugbyman, au micro de RMC, a évoqué sans détour la nécessité d’un tri drastique dans l’effectif marseillais. Une sortie brutale mais révélatrice d’un climat où la patience semble s’effriter. ‎« Il va falloir virer les mecs qui ne servent à rien », a lancé Moscato, de quoi provoquer immédiatement débats et réactions.

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Derrière la formule choc, une réalité sportive s’impose : l’Olympique de Marseille doit clarifier ses choix et réduire les incohérences de son effectif. ‎Cette vision radicale tranche avec une autre lecture, plus nuancée, qui consiste à conserver certains cadres jugés indispensables à l’équilibre du vestiaire.

‎Les cadres protégés, mais un équilibre fragile

‎Dans son analyse, Moscato cite plusieurs joueurs qu’il estime incontournables : Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Pierre-Emile Höjbjerg. Gerónimo Rulli et Timothy Weah sont également évoqués comme des éléments structurants. ‎À l’inverse, d’autres profils interrogent davantage, notamment Geoffrey Kondogbia, dont la saison ne convainc pas totalement. Cette hiérarchie interne dessine déjà les contours d’un mercato sélectif. ‎

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Avec Frank McCourt en toile de fond et Stéphane Richard désormais aux commandes de la présidence, l’OM entre dans une phase de transition sensible. La gestion du sportif, autrefois incarnée par Medhi Benatia, va changer de main, ce qui accentue encore l’incertitude. ‎Dans ce contexte, Habib Beye devra composer avec un groupe potentiellement remodelé en profondeur, entre départs assumés et paris forts.

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Marseille, un club à la croisée des chemins

‎Le véritable enjeu n’est pas seulement de recruter, mais de définir une identité claire. L’OM oscille entre continuité et rupture, sans encore trancher. Le club phocéen pourrait donc connaître un important turnover cet été, avec plusieurs départs envisagés pour rééquilibrer l’effectif et réduire les incohérences sportives. Un remaniement qui pourrait toucher à la fois des joueurs de rotation et certains cadres, signe d’un reset structurel profond avant la saison prochaine.