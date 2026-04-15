Surprise à l’OM : Le successeur de Benatia arrive d’Italie ?

La succession de Medhi Benatia au poste de directeur sportif de l’OM prend une tournure inattendue. Les dirigeants marseillais se tournent à présent vers l’Italie pour faire venir son remplaçant. Les négociations avec Cristiano Giuntoli ont débuté.

Mercato OM : Cristiano Giuntoli pour remplacer Medhi Benatia

Le nouveau président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard, le sait très bien. Il arrive dans un contexte tendu à l’OM. Et l’un de ses dossiers prioritaires sera de trouver un nouveau directeur sportif. Medhi Benatia ayant pris la ferme décision de s’en aller au terme de la saison.

Plusieurs noms circulent déjà à l’OM, allant de Mathieu Bodmer à Grégory Lorenzi en passant par Florent Ghisolf. Tous sont des profils bien rodés à la Ligue 1. Mais à la surprise générale, la nouvelle direction de l’OM explore une piste en Italie : celle menant à Cristiano Giuntoli.

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L’homme de 54 ans est libre de tout contrat après son départ à la Juventus Turin en 2025. Son mandat à Naples (2015-2023) reste surtout un modèle de réussite sportive et financière. Cristiano Giuntoli a été l’un des grands artisans du récent titre de Naples.

L’Olympique de Marseille face à une rude concurrence

Son flair exceptionnel avait permis d’attirer de jeunes talents devenus stars mondiales, à l’image de Fabian Ruiz, Victor Osimhen ou encore Kim Min-Jae. C’est cette science de la revente qui séduit l’état-major olympien, indique le journaliste Matteo Moretto.

Ajoutons que Cristiano Giuntoli a orchestré des ventes records à Naples, comme celle de Gonzalo Higuaín pour 90 millions d’euros ou encore Jorginho pour 57 millions d’euros. Recruter un tel négociateur serait atout majeur pour l’OM. Sachant que les Phocéens devront vendre cet été afin de combler leurs pertes abyssales.

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La direction de l’Olympique de Marseille devra cependant faire face à une concurrence pour Cristiano Giuntoli. L’AS Rome et des formations de Premier League sont à ses trousses. S’offrir le dirigeant italien pour succéder à Medhi Benatia ne sera pas facile.