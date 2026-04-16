PSG-Bayern : Une mauvaise nouvelle tombe déjà avant le choc

Le duel tant attendu entre le PSG et le Bayern Munich débute déjà sous haute tension, et pas seulement sur le terrain. La demi-finale aller de Ligue des Champions entre les deux géants d’Europe sera marquée par une absence majeure chez les Allemands.

PSG-Bayern : Vincent Kompany suspendu pour la manche aller

Le Bayern Munich arrive lancé après son succès spectaculaire face au Real Madrid (4-3), au terme d’un match électrique où l’attaque bavaroise a confirmé sa forme étincelante. Une qualification acquise avec caractère, dans une ambiance digne des grandes nuits européennes.

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Mais derrière cette euphorie, une ombre s’est glissée : Vincent Kompany sera suspendu pour le choc face au Paris Saint-Germain lors de la manche aller. Un détail en apparence… qui n’en est pas un à ce niveau.

Kompany sanctionné, Paris peut en profiter

L’entraîneur belge n’a pas caché son incompréhension après avoir reçu un avertissement. « J’essaie toujours de rester calme sur le bord du terrain mais c’est normal de parler à ses joueurs quand ils sont au sol », a-t-il expliqué, avant d’ajouter : « J’ai été surpris de prendre un carton jaune pour ça ».

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Concrètement, le Bayern devra se passer de son chef d’orchestre sur le banc. Une absence qui ne manquera pas d’avoir son incidence sur la rencontre. Dans ce type de confrontation, la présence d’un entraîneur ne se limite pas à donner des consignes. Kompany incarne une autorité, une lecture du jeu en direct et une capacité à calmer les tempêtes.

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Son absence peut déséquilibrer le Bayern, notamment dans la gestion émotionnelle et stratégique du match. Face à un PSG souvent imprévisible mais redoutable dans les grands rendez-vous, ce détail pourrait devenir décisif. À ce niveau, les matchs se jouent parfois sur un regard… ou une absence.