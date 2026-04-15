PSG : Bonne nouvelle, Luis Enrique récupère un renfort !

La victoire du PSG face à Liverpool (2-0) ce mardi soir a été marquée par plusieurs blessures. Luis Enrique peut cependant pousser un ouf de soulagement. L’entraîneur parisien a récupéré un renfort au milieu

PSG : Luis Enrique récupère Fabian Ruiz après Liverpool

Le choc Livepool-PSG (2-0) en quart de final retour de la Ligue des champions a laissé quelques traces physiques. Même si l’horizon s’éclaircit progressivement pour Luis Enrique. L’entraîneur du PSG peut en effet compter sur un précieux retour dans son groupe.

Fabian Ruiz était éloigné des terrains depuis le 20 janvier dernier en raison d’une blessure au genou. Le milieu de terrain espagnol va mieux. Il a officiellement réintégré l’entraînement collectif ce mercredi. Les images publiés sur le site du PSG le prouvent.

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Le retour de Fabian Ruiz est une véritable bouffée d’oxygène pour l’entrejeu parisien. Sachant que le PSG est confronté à un calendrier dantesque. Deux matchs par semaine jusqu’au dénouement de la saison. Son retour est donc une bonne nouvelle pour Luis Enrique dans ce sprint final.

Plus de peur que de mal pour Nuno Mendes et Désiré Doué

Par ailleurs, le staff médical du PSG a fait une annonce rassurante concernant Nuno Mendes et Désiré Doué. Le latéral portugais est « gêné à la cuisse droite ». Tandis que l’attaquant portugais est touché au genou. Mais ils ne souffrent que de pépins mineurs.

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« Deux jours de soins » devraient suffire avant qu’ils ne reprennent le chemin des terrains. Les signaux sont donc positifs pour Luis Enrique avant d’aborder les prochaines échéances.