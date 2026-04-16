‎Mercato Stade Rennais : transfert à 20M€, énorme coup en vue !

‎‎Le Stade Rennais se retrouve déjà au cœur d’un dossier urgent, alors que le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes. Avec une offre estimée à 20 millions d’euros pour Djaoui Cissé, le club breton pourrait frapper un grand coup financier tout en redessinant les contours du projet de Franck Haise.

‎Leverkusen accélère, Rennes face à un choix majeur

‎En coulisses, le dossier prend de l’épaisseur. Le Bayer Leverkusen, réputé pour flairer les talents avant leur explosion définitive, a décidé d’avancer ses pions sur Djaoui Cissé, milieu de 22 ans au profil moderne, puissant dans les duels et précieux à la récupération. ‎L’intérêt allemand n’a rien d’anodin.

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Leverkusen voit en lui un relais capable d’apporter du volume, de la projection et une intensité compatible avec les exigences de la Bundesliga. Une offre de 20 M€ aurait déjà été transmise, ce qui place le Stade Rennais devant une décision aussi sportive qu’économique.

‎Pourquoi Franck Haise pourrait ouvrir la porte

‎C’est ici que le dossier devient particulièrement intéressant. Sous Franck Haise, Djaoui Cissé n’a pas bénéficié d’un rôle central ces dernières semaines, avec un temps de jeu nettement en baisse. ‎Dès lors, un départ n’aurait rien d’un séisme interne.

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Bien au contraire : il offrirait au technicien rennais une enveloppe précieuse pour remodeler son entrejeu. À Rennes, 20 M€ ne représentent pas seulement une vente, mais un levier stratégique pour renforcer plusieurs secteurs, notamment l’animation offensive et la profondeur du banc.

‎Un coup dur sportif, un jackpot stratégique

‎Perdre un joueur formé au club n’est jamais neutre pour les supporters du Roazhon Park. Mais le SRFC a souvent su transformer ses ventes en tremplins sportifs. C’est presque une marque de fabrique maison. ‎Le Stade Rennais pourrait donc sacrifier un talent prometteur pour mieux financer un mercato ambitieux.

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Dans un marché où Leeds, West Ham et d’autres clubs anglais surveillent également le joueur, la concurrence pourrait encore faire grimper le prix. Et c’est sans doute ce qui fait sourire les décideurs bretons aujourd’hui.