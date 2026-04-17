‎Alerte Mercato : Le PSG veut frapper très fort en attaque

‎‎Le PSG prépare déjà son mercato d’été, et du côté du Campus Poissy, les lignes bougent vite. Luis Campos et Luis Enrique ont identifié un chantier prioritaire : renforcer l’attaque avec un profil capable de faire basculer les grands rendez-vous européens.

‎Mercato PSG : Luis Enrique veut du renfort pour son attaque

‎Le PSG ne veut pas revivre une intersaison en demi-teinte. Cette fois, le message est clair : l’attaque sera au cœur du projet estival. Malgré une armada déjà bien fournie, le staff estime qu’un renfort offensif est indispensable pour hausser encore le niveau de compétitivité. ‎L’idée n’est pas simplement d’ajouter un nom à la feuille de match.

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D’après Fabrice Hawkins de RMC Sport, le Paris Saint-Germain recherche un joueur capable d’apporter de la percussion, de la variété dans les appels et une efficacité immédiate dans les trente derniers mètres. En clair, un attaquant qui ne tremble pas quand la lumière devient aveuglante.

‎Morgan Rogers, la piste qui excite Paris SG

‎Parmi les noms qui circulent avec insistance à l’approche du mercato estival, celui de Morgan Rogers revient avec une régularité presque suspecte. Auteur d’une saison très convaincante avec Aston Villa, l’Anglais séduit par son volume de jeu, sa polyvalence et sa capacité à peser entre les lignes, à en croire The Telegraph.

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‎À 23 ans, il correspond parfaitement au nouveau prisme parisien : jeune, déjà performant au très haut niveau, et doté d’une marge de progression évidente. Dix buts et huit passes décisives, ce n’est pas seulement une ligne statistique flatteuse, c’est la preuve d’une influence croissante dans les matchs à pression.

‎Le dossier Kolo Muani, l’ombre du mercato

‎Autre sujet brûlant : le retour annoncé de Randal Kolo Muani. Attendu dans le giron parisien après son prêt à Tottenham, l’international français demeure une énigme sportive. Son profil plaît, mais il ne fait pas partie des plans de Luis Enrique. ‎C’est là que le mercato prend une dimension presque ironique : Paris cherche un attaquant alors qu’un avant-centre s’apprête à revenir à la maison.

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Une situation qui traduit surtout une vérité tactique : le Paris SG ne veut plus accumuler les talents, il veut des profils parfaitement adaptés à son système. ‎Le club de la capitale veut un secteur offensif plus imprévisible, capable d’étirer les blocs bas et de convertir les temps forts en buts. C’est une démarche moins spectaculaire qu’elle n’en a l’air, mais terriblement lucide.