Mercato OM : 15 M€ venus d’Italie font trembler Marseille !

La mercato n’a pas encore ouvert ses portes, mais l’OM subit déjà des assauts venus d’Italie. Le club phocéen pourrait finalement vendre Pierre-Emile Hojbjerg à la Juventus.

Mercato OM : La Juventus ne lâche rien pour Pierre-Emile Hojbjerg

L’Olympique de Marseille est confronté à d’énormes pertes financières. Le dernier rapport de la DNCG l’a confirmé. Cette situation économique poussera sans doute l’OM à un dégraissage massif cet été. Plusieurs cadres devront être sacrifiés. Pierre-Emile Hojbjerg figure notamment sur la liste des partants.

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L’international danois a débarqué à l’OM en juillet 2024. Les Olympiens ont déboursé 13,5 millions d’euros pour l’avoir. L’ancien joueur de Tottenham est rapidement devenu le patron de l’entrejeu phocéen. Pourtant son statut de leader ne lui garantir d’aller au bout de son contrat expirant en juin 2028. Son futur proche semble même s’écrire loin de la Canebière. La Juventus Turin ayant fait de lui une cible prioritaire pour cet été.

Une offre de 15 millions d’euros pour son transfert

Le Corriere dello Sport le confirme, le club piémontais est prêt à débourser jusqu’à 15 millions d’euros pour Pierre-Emile Hojbjerg. Une proposition difficile à refuser pour un milieu de 30 ans. La direction de l’OM pourrait ainsi réaliser une belle vente en cédant son nouveau capitaine, tout en se délestant d’un salaire imposant.

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Cela permettrait surtout à l’Olympique de Marseille de rajeunir son effectif, en investissant sur des profils plus créatifs pour la saison à venir. L’intérêt persistant de la Vieille Dame a ainsi de grandes chances de sceller le sort du Danois cet été.