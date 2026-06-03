Mondial 2026 : La Jordanie : d’inconnu à possible surprise !

Passer d’un pays inconnu sur la scène footballistique à peut-être une surprise en 2026, c’est ce que va vivre la Jordanie cet été. Avec un effectif qui grandit et une équipe qui devient doucement une nation importante en Asie, c’est ce qu’est la Jordanie.

Mondial 2026 : La Jordanie, un passé douloureux

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Fondée en 1949, la Fédération de football jordanienne a toujours eu en visuel un seul objectif : une participation à la Coupe du monde, comme chaque sélection, certes, mais avec une ambition de dominer l’Asie. Mais le foot, ce n’est pas souvent ce que l’on veut, nous. La Jordanie n’a jamais réussi à prendre une grande place en Asie, et encore moins dans le monde. Très souvent derrière la Chine, le Japon, le Qatar ou encore la Corée du Sud.

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Pourtant, ils n’ont jamais arrêté de croire en leurs rêves, et se sont toujours donnés à fond pour réussir. Mais parfois, l’envie n’est pas supérieure, ni au niveau, ni au talent et ni à l’expérience des barrages de qualification. La fois où le pays s’est le plus approché d’un Mondial, fut en 2013, lors d’un barrage contre l’Uruguay. Mais malheureusement, Luis Suarez et Edinson Cavani ont tout simplement montré qui étaient les plus forts sur le terrain.

Dix ans à stagné avant d’explosé

Pendant les dix années qui ont suivi, la Jordanie n’a fait que stagner : des non-qualifications, des matchs perdus par manque d’envie, des problèmes dans la fédération, mais tout ça fut avant l’année 2023 et la révolution qui en a suivi. Malgré une fin d’année catastrophe avec zéro victoire, le pays ne pense qu’à une seule chose : la Coupe d’Asie 2024.

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La Jordanie tombe dans le groupe E avec la Malaisie, le Bahreïn et la Corée du Sud. Avec une troisième place, ils se qualifient en terminant meilleur troisième. En huitième de finale, ils jouent l’Irak et s’en sortent en gagnant sur le score de 3-2 en toute fin de match.

Mais plus le tournoi avance, plus les adversaires et les surprises arrivent. Ils battent le Tadjikistan en quart avant de créer l’exploit contre la Corée de la légende de Tottenham, Heung-Min Son. Mais la marche finale est trop grande. Le Qatar est trop fort et fait tomber l’outsider sur le score de 3-1. Et de là, le pays peut enfin espérer.

L’effectif qui réunit

Aujourd’hui, le pays est porté par un effectif qui fait transmettre les meilleures sensations au peuple jordanien. Tout d’abord le capitaine Mousa Al-Tamari, « le Messi jordanien » est le meilleur nom pour représenter cette équipe et sa qualité. Accompagné par le grand artisan de la Coupe d’Asie 2024, Yazan Al-Naimat. Buteur des quarts de finale jusqu’au dernier tour, il prouve qu’il est important dans cette équipe.

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Ce n’est peut-être pas la meilleure des sélections ou bien celle avec le plus de stars, mais c’est peut-être celle qui va faire chavirer les cœurs des supporters, ou des fans de football en général. Amis jordaniens, j’espère que vous êtes prêts à rêver.