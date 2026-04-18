‎ASSE : Grosse alerte avant Bastia et le choc face à Troyes

‎‎L’ASSE entre dans sa semaine la plus délicate de la saison. Avant le déplacement à Bastia, plusieurs cadres avancent sur un fil, avec la menace d’une suspension qui pourrait peser lourd avant le choc face à Troyes.

‎Bastia-ASSE : Un déplacement en Corse sous haute tension

‎Saint-Étienne n’a plus le luxe de l’erreur. La victoire obtenue face à Dunkerque a relancé l’élan, mais elle a surtout propulsé les Verts dans une zone où chaque détail devient stratégique. À Bastia, ce ne sera pas seulement un match de points, ce sera aussi une bataille de nerfs. ‎Dans ce contexte, la situation disciplinaire inquiète le staff.

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Le moindre avertissement pourrait rebattre les cartes du sprint final. En Corse, où l’intensité dépasse souvent le simple cadre tactique, la gestion émotionnelle sera presque aussi importante que la qualité du jeu. Oui, parfois un carton jaune vaut presque un but encaissé.

‎Tardieu et Annan sous menace

‎Le cas le plus sensible concerne Florian Tardieu, véritable métronome du milieu stéphanois. Avec quatre cartons dans son cycle actuel, il avance au bord du précipice. Un avertissement à Bastia, et c’est une suspension automatique pour la rencontre suivante. ‎Même constat pour Ebenezer Annan, lui aussi sous la menace.

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Même s’il n’est pas toujours la première option, sa polyvalence défensive reste précieuse. À ce stade de la saison, perdre une cartouche, même en rotation, peut déséquilibrer tout un plan de match. Les Verts doivent jouer avec intensité, sans tomber dans le piège d’un engagement excessif.

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‎Le choc contre Troyes ressemble déjà à une finale avant l’heure pour la montée. C’est là que se joue l’angle stratégique : Philippe Montanier sait qu’un rouge ou un cinquième jaune pourrait coûter bien plus qu’une absence. Cela pourrait casser une dynamique collective dans le moment le plus crucial de la saison.