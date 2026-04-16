Mercato Stade Rennais : Haise tente une pointure en attaque

En lices pour une place européenne au terme de l’exercice 2025-2025, le Stade Rennais et son entraîneur Franck Haise rêvent de faire venir une pointure offensive lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato Stade Rennais : Franck Haise sur l’un de ses anciens protégés

En échec à la Juventus, un ancien protégé de Franck Haise au RC Lens pourrait le retrouver du côté du Stade Rennais lors du prochain mercato estival. Recruté définitivement pour un montant de plus de 45 millions d’euros, Loïs Openda n’a jamais réussi à s’imposer à Turin. Avec seulement deux buts en plus de 30 matchs cette saison, l’attaquant de 26 ans ne satisfait pas ses dirigeants qui jugent son rendement largement insuffisant.

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Au point de pousser les Bianconeri à envisager une vente dès cet été. Mais derrière ce possible départ précipité, un scénario intrigue particulièrement en Ligue 1 : celui d’un retour dans un environnement qu’il maîtrise déjà parfaitement. En effet, selon les informations du site TransferFeed, le Stade Rennais se penche sur la piste Loïs Openda.

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Cet intérêt n’est pas vraiment une surprise quand on sait que le SRFC a un faible pour les anciens Lensois comme Brice Samba, Seko Fofana ou encore Przemyslaw Frankowski. L’international belge a lui aussi évolué sous les ordres de Franck Haise, désormais entraîneur du Stade Rennais. C’est durant cette saison 2022-2023, terminée avec 21 réalisations au compteur, que Loïs Openda avait franchi un cap décisif pour sa carrière.

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Le Diable Rouge avait ensuite poursuivi son évolution au RB Leipzig, avant son prêt à la Juventus Turin l’été dernier. Dans un mercato souvent dicté par les opportunités, celui-ci pourrait bien être guidé par une évidence : remettre Openda dans les conditions qui ont fait de lui l’un des attaquants les plus redoutés de Ligue 1.

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Et ces conditions portent un nom : le RC Lens et Franck Haise. Toutefois, il faudra mettre la main à la poche, puisque le numéro 20 de la Juve, dont le contrat court jusqu’en juin 2030, est évalué à 32 millions d’euros par Transfermarkt.