OM : Habib Beye dévoile son armada pour le combat à Lorient

Ce samedi 18 avril à 17h, l’OM se déplace en Bretagne pour affronter Lorient dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, au stade du Moustoir. Découvrez le groupe retenu par Habib Beye pour cette rencontre.

OM : Habib Beye avec une défense démunie à Lorient

Quatrième du championnat, l’OM vise la victoire sur le terrain du FC Lorient pour remonter sur le podium, objectif de la saison. En conférence de presse ce vendredi, Habib Beye a d’ailleurs confié qu’il faut « gagner nos cinq matchs » dans ce « long marathon » vers la Ligue des Champions.

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Et cela commence par ce déplacement en Bretagne face au FC Lorient (9e). Pour l’occasion, Habib Beye devra composer sans Facundo Medina, qui est suspendu. CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd sont quant à eux blessés. Tout comme le milieu de terrain polyvalent Geoffroy Kondogbia.

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Pour compléter son groupe, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a donc fait appel à quatre jeunes dans un contexte de gestion d’effectif. Ainsi, Hilan Hamzaoui (20 ans), Tochukwu Nnadi (22 ans), Ange Lago (21 ans) et Ugo Lamare (18 ans) sont intégrés au groupe de 23 joueurs que Beye emmène avec lui chez les Merlus.

Le groupe de l’OM

Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot

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Défenseurs : Balerdi, Emerson, Hamzaoui, Pavard, Weah

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Milieux : Abdelli, Hojbjerg, Kamissoko, Nnadi, Nadir, Timber, Vermeeren

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Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Lago, Lamare, Nwaneri, Paixao, Traoré.