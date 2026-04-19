Alerte Stade Rennais : Haise valide un joli coup à 0€ à l’OM

‎Le Stade Rennais avance discrètement sur un dossier qui agite déjà le mercato dans les couloirs de la Ligue 1. Franck Haise aurait validé une piste offensive à coût zéro du côté de l’OM, un pari aussi économique que stratégique.

‎Mercato Stade Rennais : Haise rêve de Bilal Nadir

‎Le Stade Rennais explore une piste inattendue mais cohérente avec sa nouvelle ligne sportive. Bilal Nadir, milieu offensif de l’Olympique de Marseille, attire l’attention des recruteurs rennais d’après Africa Foot. À 22 ans, le joueur formé en partie à Nice dispose d’un profil technique apprécié pour sa capacité à jouer entre les lignes.

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‎En fin de contrat avec l’OM, le jeune franco-marocain ne devrait pas prolonger son aventure sur la Canebière. Sa situation ouvre donc une brèche intéressante pour Rennes, qui anticipe déjà un marché des opportunités. Dans les bureaux du Roazhon Park, l’idée d’un transfert libre commence à prendre de l’épaisseur.

Une concurrence déjà en embuscade

‎Franck Haise ne cache pas sa préférence pour les joueurs mobiles, intelligents dans le jeu et capables de s’adapter rapidement. Nadir coche plusieurs cases, notamment dans un secteur où le SRFC cherche encore de la créativité et de la continuité. ‎L’idée n’est pas seulement sportive : elle est aussi économique.

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Dans un marché inflationniste, sécuriser un joueur sans indemnité de transfert relève presque de la science appliquée du mercato moderne. ‎‎Mais le Stade Rennais n’est pas seul. Le Racing Club de Strasbourg et l’OGC Nice surveillent également la situation.

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Le Gym espère même jouer la carte sentimentale, puisque le joueur connaît déjà la maison. ‎Dans ce dossier, Rennes avance avec méthode : moins de bruit, plus d’efficacité. C’est une stratégie qui pourrait faire la différence. ‎Si l’opération aboutit, elle confirmerait une nouvelle doctrine rennaise : miser sur des profils jeunes à fort potentiel, plutôt que sur des paris coûteux.