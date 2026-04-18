OM : Le premier coup d’éclat de Stéphane Richard annoncé !

En attendant de nommer son directeur sportif, Stéphane Richard prépare déjà la saison prochaine de l’OM. Le successeur de Pablo Longoria envisage même un premier d’éclat sur la Canebière.

Mercato OM : Stéphane Richard prêt à nommer un nouvel entraîneur ?

À cinq matchs de la fin du championnat, les grandes manœuvres ont déjà commencé en coulisses, à Marseille. Alors que les supporters phocéens attendent de connaître l’identité du successeur de Medhi Benatia à la direction sportive, le nouveau président de l’OM réfléchit à l’avenir de l’entraîneur Habib Beye. Nommé en février dernier après le départ de Roberto De Zerbi, le technicien sénégalais joue gros sur cette fin de saison.

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Malgré un contrat courant jusqu’en 2027, l’ancien coach du Stade Rennais doit convaincre sa direction dans un contexte de transition. Le club marseillais, désormais engagé dans une nouvelle ère avec un nouveau président prépare déjà la saison 2026-2027 et la question de l’entraîneur est au cœur des réflexions.

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Et d’après les informations relayées ces dernières heures par la presse italienne, Stéphane Richard anticiperait en interne un possible changement sur le banc, histoire de ne pas être pris de court en cas de décision forte à l’issue de la saison.

Sergio Conceiçao à la place de Habib Beye ?

En effet, le portail Tuttomercato rapporte que l’OM figure parmi les trois clubs en lice pour recruter Sergio Conceiçao. Sous contrat jusqu’en 2028, le manager portugais pourrait bien quitter le banc d’Al-Ittihad cet été. L’intérêt marseillais pour le technicien de 51 ans ne date pas d’hier. Dès 2024, le club olympien avait déjà envisagé son profil avant de finalement se tourner vers Roberto De Zerbi.

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Son nom était également revenu brièvement en février dernier, lors du départ de l’entraîneur italien. C’est finalement Habib Beye qui avait été choisi pour prendre les commandes de l’équipe. Mais quelques mois plus tard, le scénario pourrait bien s’inverser. Toutefois, l’Olympique de Marseille ne serait pas seul sur le coup. Le SSC Naples et la Lazio Rome, où il a évolué en tant que joueur, seraient également intéressés par Conceiçao.

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Sa dernière expérience européenne, à l’AC Milan, s’est révélée décevante (31 matchs, pour 16 victoires, 5 nuls et 10 défaites). Nul doute que l’ancien manager du FC Porto a soif de revanche.