OM : Benatia détruit les joueurs après la défaite à Lorient

Medhi Benatia n’a pas quitté la scène marseillaise en silence, loin de là. Après la défaite inquiétante de l’OM à Lorient, le directeur sportif a livré une charge d’une rare violence contre ses joueurs.

‎OM : Benatia dénonce un scandale après la claque à Lorient

‎L’Olympique de Marseille a encore trébuché au pire moment. Battus samedi 2-0 à Lorient lors de la 30e journée de Ligue 1, les Marseillais ont affiché un visage sans relief, presque résigné, face à une équipe bretonne pourtant en manque d’enjeu. ‎Dans les couloirs du stade du Moustoir, l’ambiance n’avait déjà rien d’un simple accident de parcours.

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Mais c’est surtout la sortie de Medhi Benatia qui a cristallisé la tension, en transformant une contre-performance en véritable crise de discours. ‎Très rarement aussi frontal, le directeur sportif n’a pas cherché à masquer son indignation. Il a d’abord assumé les critiques autour de sa gestion avant de cibler directement les joueurs.‎ « C’est un scandale », a-t-il dénoncé.

Benatia fracasse le vestiaire de Marseille

‎Dans une analyse sans filtre du contenu du match, le dirigeant marocain de l’Olympique de Marseille a enfoncé le clou. ‎« Tu joues Lorient, qui n’a plus rien à jouer, et tu ne gagnes pas un duel… tu ne tentes rien. C’est ça la vérité », regrette-t-il. ‎Une sortie qui dépasse la simple frustration sportive. Elle traduit un fossé entre les ambitions européennes affichées et la réalité du terrain.

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‎Benatia a également mis en cause l’attitude générale du groupe, tout en estimant que rien n’avait été fait pour réagir. « À ton avis, combien sont rentrés dans le vestiaire et ont retourné la table ? Zéro, personne. Tout est nickel, les bouteilles sont bien en place. Donc en fait, tu joues à l’Olympique de Marseille, tu fais un match comme ça et tu l’acceptes ? », a-t-il balancé face aux journalistes.

🚨🚨 « 𝗢𝗡 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘𝗦, 𝗗’𝗔𝗠𝗢𝗨𝗥 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗥𝗘, 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗜𝗟𝗟𝗢𝗧. 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡 𝗦𝗖𝗔𝗡𝗗𝗔𝗟𝗘. » 🥶



LA COLÈRE de Medhi Benatia 🇲🇦 en zone mixte après la défaite de l’OM à Lorient. 😤



🎥 @OMLaProvence pic.twitter.com/qJTrCF9M7G — Actu Foot (@ActuFoot_) April 18, 2026

L’OM en danger pour la Ligue des Champions

‎Derrière ce coup de gueule de l’ancien défenseur, une accusation claire : manque de révolte, absence de leadership, et surtout une équipe incapable de comprendre l’urgence du moment. Même le stage à Marbella, censé ressouder le groupe, est balayé d’un revers de main ironique par le dirigeant.

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Sportivement, la situation devient préoccupante. L’OM, désormais 4e, voit Lyon et Rennes se rapprocher dangereusement dans la course aux places européennes. ‎La dynamique, elle, est inquiétante : deux erreurs défensives encore contre Lorient, un manque d’intensité criant, et une impression de bloc figé alors que la saison entre dans sa phase décisive.

Une crise plus mentale que tactique

‎Dans le fond, Benatia a livré une lecture très claire : le problème n’est pas uniquement tactique. ‎Il résume d’ailleurs la situation en une consigne forte adressée au groupe. « Donc je leur ai dit (aux joueurs) de ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines. On va passer un peu plus de temps ensemble. Passer le matin, l’après-midi, on va bosser, avec une bonne sieste au milieu. Et on va travailler », a-t-il promis.

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‎Autrement dit, remise à zéro mentale. L’OM a-t-il encore les ressorts pour jouer la Ligue des Champions ? ‎La réponse actuelle penche vers une incertitude totale, d’autant que le directeur sportif sortant semble avoir choisi la rupture de ton pour provoquer un électrochoc.