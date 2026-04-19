PSG : Les compos, Luis Enrique ne donne aucune chance à l’OL

À quelques heures du choc entre le PSG et l’OL, en clôture de la 30e journée de Ligue 1, la presse spécule déjà sur les premières tendances pour les compositions d’équipe de Luis Enrique et Paulo Fonseca, ce dimanche soir au Parc des Princes.

PSG – OL : Luis Enrique avec Barcola et Zabarnyi

Après les quarts de finale de la Ligue des Champions très réussis contre Liverpool (2-0, 0-2), le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir avec la réception de l’OL en clôture de la 30e journée du championnat. Cinquième au classement avec 51 points, Lyon peut doubler l’OM et récupérer la quatrième place en cas de victoire ce soir face au leader parisien.

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Mais le Paris SG ne compte pas se saborder dans ce sprint final, surtout que le RC Lens a reversé le Toulouse FC (3-2) le vendredi pour réduire l’écart entre eux. Même si le club lyonnais n’est plus vraiment ce qu’il a été, cette rencontre s’annonce palpitante. Luis Enrique et Paulo Fonseca vont donc aligner leurs onze de départ les plus compétitifs.

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Cependant, entre l’enchaînement des matchs et un calendrier chargé, le coach du PSG réfléchit à faire souffler plusieurs cadres. Un léger turnover n’est clairement pas à exclure après le quart de finale retour de l’UEFA Champions League à Anfield Liverpool et à seulement trois jours d’un nouveau rendez-vous de Ligue 1 contre le FC Nantes.

Certains joueurs pourraient ainsi être préservés, notamment Désiré Doué, Nuno Mendes, sortis touchés à Anfield et qui ne devraient pas débuter, et le capitaine Marquinhos. Malgré cela, une équipe compétitive est attendue, avec plusieurs cadres toujours présents pour encadrer l’effectif. Car le Paris Saint-Germain a l’occasion de creuser encore l’écart en tête de Ligue 1.

Ilya Zabarnyi pourrait ainsi être associé à Willian Pacho en défense centrale devant Matvey Safonov dans les buts. Achraf Hakimi va enchaîner sur le côté droit et Lucas Hernandez va remplacer Nuno Mendes à gauche. Au milieu de terrain, Senny Mayulu va remplacer Joao Neves aux côtés de Vitinha et Warren Zaire-Emery. Devant, Luis Enrique a sorti la grosse armada avec le trio Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

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Côté OL, la composition qui va défier le PSG est compliquée à prévoir, mais pour d’autres raisons. Lyon a plusieurs joueurs habituellement titulaires qui vont être absents, notamment l’arrière gauche Nicolas Tagliafico ou le capitaine Corentin Tolisso dans l’entrejeu. Devant, le secteur offensif est aussi très dépourvu avec les blessures de Malick Fofana, Rémi Himbert, Ernest Nuamah et même Pavel Sulc, la bonne surprise lyonnaise de la saison.

Malgré tous ces forfaits, l’Olympique Lyonnais devrait continuer en 4-2-3-1 avec une défense composée de Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner de droite à gauche devant Dominik Greif, soit la plupart des titulaires habituels à l’exception du Brésilien à gauche.

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Au milieu, c’est plus compliqué, mais le duo anglo-saxon composé de Tanner Tessmann et Tyler Morton devraient tenir dans l’axe, avec Merah un cran plus haut, en numéro 10. Sur les côtés, ce sont Endrick à droite et Afonso Moreira à gauche qui sont attendus. Devant, c’est Roman Yaremchuk qui devrait débuter.

L’équipe probable du PSG

Gardien : Safonov

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Défenseurs : Hernandez, Pacho, Zabarnyi, Hakimi

Mieux : Mayulu/Lee, Vitinha, Zaïre-Emery

Attaquants : Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

La compo possible de l’OL

Gardien : Greif

Défenseurs : Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner

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Milieux : Tessmann, Morton

Attaquants : Endrick, Merah, Moreira, Yaremchuk.