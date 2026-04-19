FC Nantes – Brest : Le groupe pour la dernière chance !

Avant-dernier de Ligue 1, le FC Nantes a un pied en Ligue 2. Le club nantais défie le Stade Brestois ce dimanche pour le match de la dernière chance. Découvrez le groupe retenu par coach Vahid Halilhodzic pour cette rencontre décisive.

FC Nantes : Centonze et Kaba absents contre Brest

Pour croire encore à un improbable maintien en Ligue 1, le FC Nantes n’a pas d’autre choix que de battre le Stade Brestois, ce dimanche, à 17 h 15, au stade de la Beaujoire, à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. Face à une formation bretonne que les Canaris n’ont plus dominée au cours des six dernières confrontations, la partie ne s’annonce pas facile pour les hommes de Vahid Halilhodzic.

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Kita a trouvé son nouveau coach

L’entraîneur du FCN est bien plus pessimiste, évoquant clairement le match de la dernière chance. Quel que soit le résultat d’Auxerre à Monaco, Matthis Abline et ses coéquipiers doivent gagner dimanche sous peine de quitter à coup sûr l’élite en mai. « On arrive maintenant dans le mur, si on ne gagne pas ce match, après c’est fini. Même un match nul ne suffit pas », a notamment lâché le tacticien de 72 ans en conférence de presse.

À voir

PSG : Les compos, Luis Enrique ne donne aucune chance à l’OL

La tâche ne s’annonce pas aisée pour le FC Nantes, qui va recevoir l’équipe d’Eric Roy avec un groupe de vingt joueurs. Lors de sa prise de parole devant les journalistes, Halilhodzic a fait un point sur son infirmerie et il y a du monde.

Lisez aussi : ‎FC Nantes : Halilhodžić tacle violemment Waldemar Kita

« Tylel Tati est suspendu, mais il a joué un match avec l’équipe de CFA et il a une petite blessure à la cuisse. Après, Rémy Cabella et Mohamed Kaba ont aussi des soucis. Ils sont touchés musculairement, mais je pense que ce n’est pas grave. Cabella avait déjà depuis un certain moment un petit problème de cicatrisation. C’est très sensible.

Lire la suite sur le FC Nantes

FC Nantes : L’incroyable prédiction d’Halilhodzic sur le PSG

FC Nantes : Ça chauffe, réunion d’urgence ce week-end ?

À voir

OM : Medhi Benatia pointé du doigt après l’échec à Lorient !

Kaba, c’est une petite contracture. Ils ne se sont pas entraînés, je n’ai pas voulu prendre de risque. Ils seront dans le groupe pour affronter Brest », a expliqué l’ancien entraîneur du Paris SG. Pour rappel, Fabien Centonze, touché au genou à l’entraînement est out jusqu’à la fin de la saison. Tout comme Kevin Amian qui souffre d’une pubalgie.

Le groupe du FC Nantes

Gardiens : Carlgren, Lopes

Défenseurs : Acapandié, Ali Yousuf, Awaziem, Cozza, Doucouré, Guilbert, Machado, Radakovic

Milieux : Coquelin, Lepenant, Leroux, Sissoko, Tabibou

À voir

PSG : Enrique affiche son groupe pour la réception de l’OL !

Attaquants : Abline, El Arabi, Ganago, Guirassy, Mohamed.