Mercato : Le Stade Rennais bloque le départ de ce cadre

Plusieurs clubs tâtent le terrain pour déloger Estéban Lepaul de Rennes lors du prochain mercato estival. Les dirigeants du Stade Rennais ont répondu cash aux prétendants.

Mercato : Le Stade Rennais veut blinder Estéban Lepaul

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21 buts inscrits. Le titre de meilleur buteur de Ligue 1 en poche devant Greenwood et Panichelli. En une seule saison, Estéban Lepaul a transformé son transfert à 15 millions d’euros depuis Angers en un véritable jackpot pour le Stade Rennais.

Aujourd’hui, l’Europe entière craque pour lui. De l’Atlético de Madrid à Naples, en passant par le Benfica Lisbonne, les cadors s’activent pour recruter l’attaquant de 26 ans. Face à cette rude concurrence, les dirigeants bretons sortent les barbelés.

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La réponse de Loïc Désiré, le directeur sportif du SRFC, refroidit les prétendants. Le joueur reste intransférable. Rennes refuse de négocier, à moins d’une offre totalement déraisonnable. Pour dissuader les acheteurs, le club a fixé un tarif élevé, exigeant entre 50 et 60 millions d’euros pour un joueur évalué à 30 millions sur le marché.

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Le projet sportif de Franck Haise repose notamment sur son buteur pour la prochaine campagne européenne. Cela tombe bien, les ambitions du technicien et de son joueur s’alignent parfaitement. L’attaquant se voit grandir en Bretagne, une volonté qui facilite grandement le travail de la direction.

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Loïc Désiré s’active déjà en coulisses pour blinder l’avenir du joueur. L’objectif est double : conserver la pépite une saison supplémentaire et lui offrir une prolongation de contrat assortie d’une revalorisation salariale. Sauf folie financière d’un géant européen, le Roazhon Park vibrera encore la saison prochaine grâce à son numéro 9. Les supporters peuvent dormir tranquilles.