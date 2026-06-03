Ça chauffe à l’OM : Après Genesio, deux renforts arrivent !

La direction de l’OM tient enfin son nouvel entraîneur. Bruno Genesio est attendu sur le banc phocéen. Le Français de 59 amènera avec lui deux membres de son staff.

Mercato OM : Bruno Genesio arrive avec deux membres de son staff

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Bruno Genesio a quitté le LOSC cet été. La qualification en Ligue des champions n’a pas suffi à le faire changer d’avis. L’entraîneur français semblait arrivé à la fin d’un cycle à Lille. Le coach de 59 ans a été remplacé par Davide Ancelotti.

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Et si l’on le croyait prendre une pause, ce n’est pas le cas. Bruno Genesio va reprendre du service du côté de l’Olympique de Marseille. Un accord total a déjà été conclu entre les deux parties. Le natif de Lyon va s’engager pour deux saisons avec l’OM, plus une année en option. Il ne débarquera pas seul.

Dimitri Farbos et Jérémie Bréchet attendus à Marseille

Bruno Genesio devrait arriver au Vélodrome avec deux membres importants de son staff, selon La Provence. Son fidèle adjoint Dimitri Farbos, qui travaille avec lui depuis son passage à l’OL, devrait notamment faire partie de l’aventure. Jérémie Bréchet, son autre bras droit à Lille, est aussi attendu à Marseille.

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Le nouvel entraîneur de l’OM compte s’entourer de ses fidèles collaborateurs. La composition finale de son équipe n’est pas totalement scellée. Certaines sources indiquent que les contraintes budgétaires de l’OM devraient réduire le nombre du staff technique. La direction phocéenne doit jongler entre les besoins sportifs et les réalités économiques.