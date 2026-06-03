Mercato : Le PSG proche d’un accord-choc avec un défenseur ?

Après avoir conclu sa saison par un back to back en Ligue des Champions face à Arsenal, le PSG peut désormais se concentrer sur son mercato estival. Luis Campos serait ainsi positionné pour recruter un défenseur polyvalent.

Mercato PSG : Campos s’est renseigné sur un joueur de l’Atlético Madrid

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Le PSG aurait bien activé une nouvelle piste défensive en vue du mercato d’été. Marc Pubill, jeune joueur de l’Atlético Madrid, plaît aussi au Barça, mais le dossier s’annonce déjà verrouillé. Selon les informations de la presse étrangère, Luis Campos aurait officiellement pris des renseignements sur le défenseur central des Colchoneros, tout comme le FC Barcelone.

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À 22 ans, l’international espagnol coche plusieurs cases très recherchées par Luis Enrique : il peut évoluer dans l’axe, mais aussi comme latéral droit. Un profil polyvalent qui collerait forcément aux exigences du très haut niveau, surtout dans une rotation défensive appelée à bouger durant le mercato. Sur le papier, Marc Pubill aurait tout de la cible idéale.

Cette saison, le protégé de Diego Simeone a disputé 36 matches toutes compétitions confondues, avec un but et une passe décisive. Surtout, son âge, sa marge de progression et sa capacité à couvrir plusieurs postes renforceraient son attractivité. Mais ce dossier ne s’annonce pas du tout facile. La direction de la formation madrilène considère Pubill comme un élément fondamental pour l’avenir du club et ne montre aucune intention de le vendre cet été.

L’Atlético aurait surtout renforcé sa position avec une clause libératoire fixée à 500 millions d’euros dans le contrat du joueur. Tandis qu’une prolongation avec revalorisation jusqu’en 2031 serait aussi à l’étude. Mais les Parisiens pourraient avoir un coup à jouer dans ce dossier.

Le Paris SG tente sa chance pour Marc Pubill

En effet, selon les dernières informations relayées par Transferfeed, le Paris Saint-Germain suit de très près Marc Pubill. Luis Campos s’est déjà renseigné sur la faisabilité d’un transfert avec les Colchoneros. Luis Enrique apprécie particulièrement les joueurs jeunes et polyvalents, et Pubill, auteur d’une saison remarquée avec l’Atlético Madrid, correspond parfaitement à ce profil.

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Mais le club espagnol n’entend pas se séparer de son numéro 18, considéré comme un élément clé du projet de Diego Simeone. Le natif de Manresa dispose d’une importante clause libératoire, ce qui oblige le PSG à passer par de longues négociations avec les dirigeants madrilènes pour le transfert du jeune défenseur.

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