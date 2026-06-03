PSG Mercato : Luis Enrique dresse déjà sa liste noire !

Après un second sacre consécutif en Ligue des Champions, le PSG pourrait connaître un mercato estival bien plus animé que prévu. Luis Enrique pourrait notamment se séparer de plusieurs joueurs qui s’interrogent sur leur avenir dans la capitale.

Mercato : Au moins six départs cet été, ça va bouger au PSG

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D’après les informations du journal L’Équipe, plusieurs joueurs s’interrogent sur leur avenir au PSG et certains départs semblent déjà inéluctables. Après un été 2025 plutôt calme, le mercato de cette année devrait être bien animé. Notamment au niveau des départs, où six joueurs pourraient être concernés. Parmi eux, Kang-In Lee et Gonçalo Ramos figurent en bonne place.

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Les deux attaquants souhaiteraient obtenir davantage de temps de jeu et un rôle plus important la saison prochaine, ce qui pourrait les pousser à chercher une nouvelle destination. D’autres dossiers restent ouverts comme Lucas Chevalier.

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Un an après son arrivée en fanfare, l’ancien portier du LOSC ne souhaite pas s’installer durablement dans un rôle de doublure et doit échanger avec sa direction dans les prochains jours. S’il n’obtient pas de garantie, Lucas Chevalier pourrait faire ses valises cet été. En cas de départ, le nom de Diogo Costa est déjà évoqué pour sa succession. Et ce n’est pas tout.

Les vétérans poussés vers la sortie ?

Disparu des radars après son sacre à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, le jeune ailier Ibrahim Mbaye dispose également de plusieurs prétendants, dont Aston Villa et Liverpool. De son côté, Marquinhos pourrait aussi quitter le navire après treize ans de bons et loyaux services. Le PSG ne s’opposera pas à un départ si son capitaine exprime cette volonté.

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Tout comme Lucas Hernandez, qui ne figure pas forcément sur la liste des transferts, mais qui pourrait obtenir un bon de sortie en d’offre exceptionnelle. Évidemment, tous ces départs seront remplacés numériquement. Et comme il est peu probable que le directeur sportif du PSG, Luis Campos, laisse un joueur entamer une saison en entrant dans sa dernière année de contrat, Florent Gautreau pense que Senny Mayulu pourrait aussi partir.

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« Ce qui peut vraiment peut-être changer dans l’idée d’une régénération, c’est de la régénération sur les seconds couteaux, mais plus que ce qu’il y a eu. C’est-à-dire que comme tu dois faire partir Kang-In Lee, Mayulu aussi parce que la prolongation, ça ne va pas le faire parce que ça ne sent pas bon… », lâche le journaliste au micro de l’After Foot sur RMC. Des réflexions pourraient aussi s’étendre sur les cas de Lucas Beraldo et Ilya Zabarnyi.