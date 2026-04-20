OM : Habib Beye menacé, une cruelle décision en vue !

Habib Beye se retrouve dans une position inconfortable suite à la défaite de l’OM face à Lorient (2-0). Son maintien au poste d’entraîneur est désormais conditionné à un objectif bien précis.

Mercato : Habib Beye sous forte pression à l’OM

La tension monte à l’Olympique de Marseille. Le stage de cinq jours à Marbella devait insuffler une nouvelle dynamique pour le sprint final. Mais le retour à la réalité a été brutal. La défaite de ce samedi à Lorient (2-0) est venue doucher les ambitions phocéennes de l’OM.

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Le club entraîné par Habib Beye a chuté à une inquiétante sixième place de championnat. Au point où l’OM ne tient plus son destin en main dans la course à la Ligue des champions. Des concurrents comme Lyon, Lille et Rennes ayant creusé l’écart.

Son avenir lié à une qualification en Ligue des champions

Le spectre d’une saison blanche, sans compétition européenne, plane à l’OM. Habib Beye se retrouve au pied du mur. Malgré sa volonté de fer, les résultats ne suivent pas. La Provence rapporte d’ailleurs que la qualification pour la C1 est vitale pour Marseille. Elle l’est tout autant pour son entraîneur.

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En d’autres termes, pas de Ligue des champions, pas de maintien d’Habib Beye à son poste. Cette exigence place l’ancien coach de Rennes sur un siège éjectable. Il est désormais condamné à l’exploit au risque d’être limogé au terme de la saison. L’Olympique de Marseille ne tolère pas un échec européen. Et l’arrivée du successeur de Medhi Benatia devrait rebattre les cartes.