PSG : C’est officiel, le verdict tombe pour Vitinha après l’OL

Au lendemain de la défaite face à l’OL en clôture de la 30e journée de Ligue 1, le PSG a communiqué sur la situation de son milieu de terrain, Vitinha, blessé et sorti peu avant la pause.

PSG : Absence courte durée pour Vitinha ?

Plus de peur que de mal. Les supporters du Paris Saint-Germain craignaient le pire après la sortie du joueur de 26 ans à la 39e minute du choc de la 30e journée de Ligue 1 entre les Rouge et Bleu et l’OL ce dimanche soir au Parc des Princes.

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Finalement, le scénario catastrophe semble déjà à oublier pour l’international portugais. Au lendemain de la rencontre, Vitinha a passé ce matin des examens médicaux et le Paris SG en a dévoilé le verdict dans un bref point médical.

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« Victime d’une inflammation du talon droit suite à un choc reçu lors du match contre l’Olympique Lyonnais, Vitinha restera en soins ces prochains jours. Une nouvelle évaluation sera faite en fin de semaine », écrit le club de la capitale sur son site officiel.

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Des nouvelles relativement positives, puisque cela semble au moins écarter une absence longue durée pour le maître à jouer du Paris Saint-Germain. Même si le joueur restera en soins dans les prochains jours et manquera ainsi les matchs contre le FC Nantes (22 avril) et Angers SCO (25 avril).

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Une nouvelle évaluation est prévue en fin de semaine pour déterminer si le compatriote de Cristiano Ronaldo sera apte pour disputer la demi-finale aller de l’UEFA Champions League face au Bayern Munich le 28 avril au Parc des Princes. Cette alerte tombe à un moment clé de la saison.