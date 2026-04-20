Coup de tonnerre au PSG : Vitinha forfait contre le Bayern ?

Outre la défaite enregistrée dimanche soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1 contre l’OL (1-2) au Parc des Princes, le PSG a perdu son maître à jouer, Vitinha, sur blessure. À quelques jours d’un choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich, quelle est la gravité de la blessure du joueur de 26 ans ?

PSG : Luis Enrique pas trop rassurant pour Vitinha

L’inquiétude est à son comble au Paris Saint-Germain, au lendemain de la blessure de Vitinha lors du match de Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais. Sorti peu avant la pause après une mauvaise réception consécutive à un contact avec Endrick sur l’action du second but lyonnais, le milieu de terrain parisien laisse un vide immense dans l’animation de jeu du club de la capitale.

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Interrogé en conférence de presse après le match, Luis Enrique ne s’est pas montré rassurant, conscient que la perte de Vitinha, considéré comme l’une des références mondiales à son poste, pourrait fragiliser tout l’édifice tactique de son équipe face au Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions le 28 avril prochain.

« Ce n’est pas positif. Quand on change un joueur, ce n’est pas bon. On va attendre les tests demain », a notamment déclaré l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, qui attend les résultats des examens de ce lundi.

Vitinha va passer une IRM ce lundi

Touché à la cheville droite sur l’action du but d’Afonso Moreira et sorti en première période face à l’OL dimanche soir en Ligue 1, Vitinha suscite l’inquiétude du staff du Paris SG, selon les renseignements de France Info.

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Le journaliste Julien Froment indique que l’ancien joueur du Sporting Portugal va passer une IRM ce lundi pour déterminer la gravité de sa blessure, mais en l’état, la situation du joueur ne rassure pas le PSG, à huit jours de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

« Inquiétude autour de Vitinha. Il s’est fait mal au niveau de la cheville droite, sur un appuis au sol après le contact avec Endrick, qui mène au deuxième but lyonnais. « Viti » va passer une IRM pour savoir si sa blessure est grave ou non », écrit Julien Froment sur Twitter. De son côté, RMC Sport apporte également ses informations. « Après la rencontre, il y avait une pointe d’inquiétude dans les rangs parisiens. »

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