Mercato: Le PSG prépare un double coup incroyable en attaque

Bradley Barcola n’a toujours pas prolongé et pourrait quitter le PSG cet été. Pour renforcer le secteur offensif de l’équipe parisienne, Luis Campos préparerait un double coup spectaculaire pour le prochain mercato.

Mercato PSG : Contacts établis avec deux pistes offensives

Déjà assuré d’empocher un gros chèque de 120 millions d’euros pour sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG prépare un mercato estival XXL. En priorité, Luis Campos cherche un défenseur central, un arrière droit, un latéral gauche, un ailier droit et un avant-centre de calibre mondial. Le conseiller sportif parisien disposerait donc d’une grosse enveloppe pour réaliser un recrutement semblable à ce qui a été fait en 2023.

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Et selon les informations relayées par le quotidien L’Équipe ces dernières heures, le Paris Saint-Germain aurait déjà rencontré les représentants des ailiers d’Arsenal, Gabriel Martinelli, et du RB Leipzig, Yan Diomandé. Les deux joueurs incarnent des pistes concrètes pour potentiellement compenser des départs au sein de l’attaque du club de la capitale.

Arsenal prêt à écouter les offres pour Martinelli ?

Le journal sportif explique que Luis Campos aurait récemment contacté l’entourage de Gabriel Martinelli en vue d’un futur transfert. À un an de la fin de son contrat, l’international brésilien de 24 ans n’a pas reçu d’offre de prolongation de la part de la direction d’Arsenal, ce qui rend possible un transfert cet été en cas d’offre intéressante.

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Estimé à 45 millions d’euros, Gabriel Martinelli pourrait quitter Londres pour 5 millions d’euros de plus, soit 50 millions d’euros. Un montant largement dans les cordes des finances parisiennes. Concernant Yan Diomandé, il faudra se montrer beaucoup plus généreux.

Le Paris SG prêt à sortir 100M€ pour Diomandé ?

Révélation de la saison en Bundesliga, Yan Diomandé rayonne sous les couleurs du RB Leipzig. Avec ses 13 buts et 8 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues, l’international ivoirien de 19 ans attise des convoitises à travers toute l’Europe. D’après L’Équipe, Luis Campos serait entré en discussions avec son entourage pour une arrivée au PSG cet été.

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Outre le Champion de France en titre, Arsenal, Liverpool, Chelsea et d’autres cadors de Premier League seraient aussi sur les rangs pour arracher la signature de Diomandé. Recruté pour 20 millions d’euros l’été dernier, l’ancien joueur de Leganés pourrait rapporter environ 100 millions d’euros au RB Leipzig. L’été s’annonce donc agité du côté du Paris Saint-Germain.