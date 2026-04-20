OM : Ça dérape, Habib Beye en conflit avec son vestiaire !

Le retour d’Habib Beye sur le banc de l’OM risque d’être de courte durée. L’entraîneur marseillais n’aurait plus vraiment l’adhésion de son groupe.

Mercato OM : Une fin de saison compliquée pour Habib Beye

La direction de l’Olympique de Marseille avait pris une forte décision en février dernier. Habib Beye a pris les rênes de l’équipe première en remplacement de Roberto De Zerbi. L’histoire semblait écrite entre les deux parties. Problème, le nouvel entraîneur de l’OM peine jusqu’ici à convaincre.

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Il affiche un bilan mitigé de 4 victoires et autant de défaites, sans parler d’une terrible élimination en Coupe de France. Habib Beye se retrouve dans une position inconfortable. Surtout que la défaite de ce samedi à Lorient (2-0) a compromis les chances de qualification de l’OM en Ligue des champions.

Fracture avec le vestiaire

Ce malaise dépasse même le cadre des résultats. L’Équipe rapporte que es méthodes rigoureuses du Franco-sénégalais pèsent lourdement sur l’effectif. Habib Beye impose un rythme de travail intensif. Au point où les récentes blessures de Quinten Timber et Igor Paixao alimentent le doute sur ces pratiques.

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La Provence décrit d’ailleurs une ambiance tendue à l’OM. Plusieurs joueurs ne supportant plus le management de leur entraîneur. Cette fracture interne fragilise le sixième de Ligue 1 et Habib Beye. Sans une qualification en C1, son retour à Marseille devrait s’achever prématurément. L’ex-coach de Rennes devra trouver des solutions pour vite sorti de cette spirale négative.