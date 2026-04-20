Mercato OM : Accord annoncé, Sergio Conceiçao se rapproche

L’OM connaitra sans doute un grand bouleversement au terme de la saison. Sergio Conceiçao serait même favorable à une arrivée à Marseille afin de succéder à un Habib Beye en sursis.

Mercato : Sergio Conceiçao favorable à une arrivée à l’OM

La nouvelle direction de l’Olympique de Marseille travaille discrètement sur un dossier sensible. La piste menant à Sergio Conceiçao prend de l’ampleur. Le technicien portugais officie à Al-Ittihad. Son contrat avec le club saoudien expire en juin 2026. Cela n’étouffe pas pour autant ses envies de départ.

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Sergio Conceiçao manifesterait même une ferme volonté de s’installer sur le banc de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. L’Equipe l’annonce, le coach de 51 ans se sent prêt à relever ce défi. Son fort caractère et son exigence tactique correspondraient parfaitement aux critères de recherche de l’OM.

Bonne connaissance du championnat français

Un autre atout facilitera sans doute les discussions. Sergio Conceiçao maîtrise parfaitement la langue française, un héritage de son passage au FC Nantes. Cette aisance linguistique lui permettra de s’intégrer dans un vestiaire en quête de repères et de poigne. Surtout qu’Habib Beye n’est pas certain de rester à l’OM.

L’entraîneur franco-sénégalais sera certainement démis de ses fonctions si son équipe ne parvient à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Les Phocéens sont actuellement 6es au Classement. Ils n’ont plus leur destin en main dans la course au podium. La pression autour d’Habib Beye s’intensifie donc.

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Sergio Conceiçao, de son côté, ne se contente pas d’être une option par défaut. Il se voit comme l’homme de la situation, capable de relance l’Olympique de Marseille. Les négociations pour sa venue de s’accélérer dans les semaines à venir. Tout dépendra du départ ou non de Beye.