OM : Habib Beye prêt à surprendre Nice avec un choix fort

Le match de ce dimanche contre l’OGC Nice résonne comme la dernière chance pour l’OM de se relancer dans la course au podium. Habib Beye prévoit même de bousculer ses plans tactiques pour ce choc.

OM-Nice : Habib Beye avec un changement au milieu

La défaite face au FC Lorient (2-0) a laissé des traces. L’Olympique de Marseille a chuté à la sixième place du classement. Tandis que Habib Beye est sous une forte pression. L’entraîneur marseillais doit impérativement redresser la barre en vue d’une qualification directe en Ligue des champions. Une exigence pour le club, et pour son avenir.

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L’OM ne devra donc pas se rater lors de la réception de l’OGC Nice. Une victoire permettrait aux Phocéens de se relancer dans la course au podium. L’Equipe rapporte d’ailleurs qu’Habib Beye est prêt à tenter un pari audacieux au milieu de terrain : la titularisation de Tochukwu Nnadi.

Tochukwu Nnadi devrait être aligné

Le milieu de terrain de 22 ans a débarqué cet hiver à l’OM. Il n’a jusqu’ici bénéficié que d’un temps de jeu famélique (36 minutes en 4 rencontres de Ligue 1). Son travail acharné et son profil polyvalent aurait finalement convaincu Habib Beye de lui accorder sa chance lors du prochain choc au Vélodrome.

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Le moment semble opportun pour le coach franco-sénégalais d’injecter du sang neuf et de l’énergie dans l’entrejeu olympien. Reste à savoir si Tochukwu Nnadi sera vraiment aligné d’emblée face à des Aiglons en plein doute. La prochaine composition de Beye sera scrutée de très près.