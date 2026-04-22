PSG-Bayern : C’est déjà quasi mort pour Vitinha ?

Vitinha et le PSG retiennent leur souffle à quelques jours du choc face au Bayern Munich, alors que le milieu portugais reste très incertain après sa blessure au talon. Entre prudence médicale et guerre psychologique, Luis Enrique laisse planer le doute avant cette demi-finale de Ligue des Champions.

‎PSG-Bayern : Luis Enrique joue la carte de la prudence avec Vitinha

‎À Paris, les jours qui précèdent une demi-finale de Ligue des champions ont souvent une odeur de poudre. Cette fois, elle sent surtout l’inquiétude. Sorti touché contre l’OL, Vitinha souffre d’une inflammation de la voûte plantaire, une blessure sournoise qui n’offre aucune garantie à court terme.

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‎En conférence de presse, Luis Enrique a soigneusement évité toute certitude : « On va voir, avec le calme et la tranquillité, comment les joueurs blessés peuvent revenir. Mais je ne sais pas », a-t-il confié. Une déclaration mesurée, presque clinique, qui en dit long sur la fragilité du dossier.

‎Pourquoi l’absence de Vitinha changerait tout

‎Perdre Vitinha, ce n’est pas seulement retirer un titulaire. C’est enlever le métronome du jeu parisien, celui qui donne le tempo, relance sous pression et fluidifie les transitions. Face au Bayern, où chaque ballon au milieu devient un duel stratégique, son absence serait un vrai séisme. ‎Luis Enrique le sait : sans lui, Paris perd une part de sa maîtrise.

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Le Portugais est cette pièce discrète qui rend les autres plus brillants, un peu comme l’éclairage d’un grand théâtre qu’on ne remarque que lorsqu’il s’éteint. ‎Le technicien espagnol a aussi rappelé l’importance des échéances domestiques pour décider du sort de Vitinha : « Il reste encore deux matchs très importants pour le championnat », a-t-il insisté.

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‎Mais derrière cette prudence, il y a peut-être aussi une part de stratégie. Laisser le Bayern dans l’incertitude sur la présence de Vitinha, c’est aussi brouiller les plans adverses. À ce niveau, chaque mot compte autant qu’un schéma tactique.