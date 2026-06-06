ASSE : Montée en L1, Dumont ne craignait pas Saint-Etienne

Si l’ASSE n’est pas montée directement en Ligue 1, c’est dans l’ordre normal de la saison, selon Stéphane Dumont, coach de l’ESTAC.

ASSE – ESTAC (0-3) : Une défaite lourde de conséquences

La suite après cette publicité

L’ASSE a fini à la 3e place de la Ligue 2, à l’issue de la saison régulière. Elle était pourtant 2e au classement et tenait provisoirement le second billet pour la montée directe en Ligue 1. Mais l’équipe stéphanoise a perdu la confrontation directe contre l’ES Troyes, le leader du championnat.

Cette lourde défaite (3-0) au stade Geoffroy-Guichard a eu pour conséquence directe, la chute des Verts de la 2e à la 3e place. Ils ont été doublés par Le Mans SC au terme de la 32e journée de Ligue 2. N’ayant plus les cartes en main pour la montée directe, ils se sont effondrés ensuite face à Rodez AF (2-1), un autre concurrent direct.

Dumont ne compte pas Saint-Etienne parmi les équipes redoutées

En fin de compte, l’AS Saint-Etienne est restée en Ligue 2 après sa défaite lors du match retour des barrages contre l’OGC Nice (4-1). Quant à l’ESTAC, elle a fini en tête et a été sacrée championne. Les Troyens et les Manceaux sont ainsi montés directement en Ligue 1. Selon Stéphane Dumont, c’est logique !

À voir

Mercato OM : Un milieu algérien attendu à Marseille cet été ?

Il avoue que l’ASSE ne comptait pas parmi les adversaires redoutés par son équipe pour la montée directe. « Les équipes qui nous ont posé le plus de difficultés ? Je pense que celles avec beaucoup de verticalité comme Le Mans et Rodez AF. C’étaient celles, avec notre approche, qui pouvaient nous poser le plus de problèmes », a-t-il répondu sur Ligue 2 BKT.

Pour rappel, les Verts avaient remporté le match aller à Troyes (2-3), lors de la 14e journée, début novembre 2025. Cependant, cela n’a pas marqué l’entraîneur du club aubois. « D’ailleurs, Le Mans et Rodez sont des équipes qu’on n’a pas réussi à battre », a-t-il rappelé, sans mentionner l’AS Saint-Etienne.

La montée en L1 validée contre l’ASSE, tout un symbole

Ce que Stéphane Dumont retient, c’est cette victoire à Geoffroy-Guichard, qui permet à son équipe de valider sa montée, avant même les deux dernières journées de championnat. « Je ne sais pas si c’est un symbole […], mais c’est sûr que de monter à Sainté, en gagnant (3-0) là-bas […], je ne sais pas si dans l’approche, il y avait meilleur scénario », a-t-il déclaré.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : La raison principale de la montée ratée en Ligue 1

Mercato ASSE : Une tentative de Kita échoue, Nantes dévasté

À voir

Mercato PSG : Enrique a le béguin pour une sensation suisse

Les chiffres donnent raison au coach des l’ES Troyes AC. Son équipe compte 20 victoires, 7 nuls et 7 défaites. Le bilan du Mans FC est de : 16 victoires, 14 nuls et seulement 4 défaites. Quant à l’ASSE, elle a concédé 10 défaites, pour 18 victoires et 6 nuls. Concernant Rodez AF, il a fini à la 5e place de Ligue 2, mais avec moins de défaites (6) que les Stéphanois.