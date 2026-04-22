Mercato OM : Après Benatia, un autre départ acté à Marseille

Le grand changement se poursuit à l’OM. Alors que Medhi Benatia va quitter son poste au terme de la saison, un autre départ est confirmé en interne.

Mercato : Medhi Benatia ne sera pas le seul à quitter l’OM

L’Olympique de Marseille termine sa saison sur fond de crise. Les résultats sportifs ne suivent pas, et les départs vont s’enchainer au terme de l’exercice. Le plus médiatisé est sans doute celui de Medhi Benatia. Après une première démission en février dernier, le directeur sportif de l’OM est revenu sur sa décision.

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Frank McCourt ayant trouvé les arguments nécessaires pour convaincre de rester. Sauf que sa mission à l’OM s’achèvera au terme de la saison. Cette décision est cette fois-ci irrévocable. Le club s’active déjà en coulisse pour trouver son digne successeur. Medhi Benatia n’est cependant pas le seul membre de l’OM en instance de départ.

Départ confirmé pour Stéphane Sparagna

La Provence rapporte que l’OM ne compte pas prolonger Stéphane Sparagna. L’ancien défenseur central était revenu à Marseille en janvier 2024 avec pour mission d’encadrer les jeunes de l’équipe réserve. Cette aventure s’achèvera cet été, au terme de son bail.

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Ses soucis physiques récurrents n’ont pas vraiment joué en sa faveur. Stéphane Sparagna devra à présent se tourner vers un nouveau projet, loin du Vélodrome