OM-Nice : Des sanctions attendues, Habib Beye fait volteface

Avant le choc OM-Nice de dimanche, Habib Beye change de discours en interne. Des sanctions contre les cadres de l’équipe semblent désormais écartées.

OM : Habib Beye modifie sa position avant d’affronter l’OGC Nice

Rien ne va plus à l’Olympique de Marseille ! Le stage à Marbella était censé insuffler une nouvelle dynamique, mais les hommes d’Habib Beye ont sombré samedi sur la pelouse de Lorient (2-0). L’OM est désormais sixième du Championnat à quatre journées de la fin. Autrement dit, sa qualification directe en Ligue des champions est menacée.

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La sortie musclée de Medhi Benatia, imposant un confinement forcé à La Commanderie, montrait que la tension est montée d’un cran à l’OM. Habib Beye s’était lui aussi exprimé en conférence de presse, avec l’idée d’intégrer des jeunes pour dynamiser l’équipe première. « Si nous devons aborder les quatre derniers matchs avec des jeunes qui ont la faim de bien finir la saison, nous le ferons », avait-il lancé.

La relégation de certains cadres écartée

Cela ressemblait à une sanction infligée à des cadres démoralisés en cette fin de saison. Son objectif ? Remettre en cause certains titulaires et injecter du sang neuf. Plusieurs jeunes tels que Tochukwu Nnadi et Ugo Lamare, étaient ainsi attendus ce dimanche contre l’OGC Nice. Mais cette menace de l’entraîneur de l’OM ne sera sans doute pas appliquée.

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L’Equipe rapporte que dès lundi, Habib Beye avait déjà abandonné ce discours sévère pour adopter une « attitude positive ». Il insiste sur la chance de défendre ce maillot et remonter la pente ensemble. L’OM est au pied du mur dans la course au podium. Les Phocéens sont obligés de gagner leur 4 derniers matchs, à commencer par Nice dimanche soir.