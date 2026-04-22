Mercato : Incroyable, l’OM relance une piste à Wolverhampton

En quête d’un renfort défensif cet été, la direction de l’OM a réactivé une piste pour le moins inattendue. Jackson Tchatchoua de Wolverhampton est ciblé.

Mercato OM : La piste Jackson Tchatchoua refait surface

L’Olympique de Marseille prévoit de grands changements cet été. Entre l’intronisation du nouveau président Stéphane Richard et le départ certain de Medhi Benatia, le mercato marseillais sera très agité. C’est dans ce contexte qu’une piste défensive ressurgit à l’OM : celle menant à Jackson Tchatchoua.

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Le défenseur camerounais de 24 ans évolue actuellement à Wolverhampton. Relégué en Championship, les Wolves seront dans l’obligation de dégraisser leur effectif. Jackson Tchatchoua fait notamment partie des potentiels sacrifiés. L’OM, flairant la bonne affaire, serait prêt à revenir à la charge pour sa signature, indique Transferfeed.

Attention à la concurrence

Jackson Tchatchoua a disputé 35 matchs cette saison. Sa polyvalence, capable d’évoluer dans le couloir droit et en défense centrale, ne laisse pas l’OM indifférent. L’ancien président Pablo Longoria et son équipe avaient déjà tenté de le signer l’année passé, où il évoluait encore au Hellas Vérone.

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Le moment semble opportun pour relancer cette piste. Sauf que l’Olympique de Marseille devra faire face à une rude concurrence. Le Stade Rennais, Brentford, Crystal Palace ou encore Betis Séville restent à l’affût. Cela risque de faire grimper son prix estimé à 12 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt.