Mercato OM : Confirmation pour le successeur Benatia !

La direction de l’OM s’active pour compenser le futur départ de Medhi Benatia. Et si plusieurs noms sont évoqués pour le remplacer, une option en interne prend de l’ampleur ces dernières heures.

Mercato : L’OM a déjà une solution interne pour remplacer Benatia

L’heure du grand changement a sonné à l’Olympique de Marseille. Suite à la nomination de son nouveau président, Stéphane Richard, le club phocéen travaille pour boucler la succession de Medhi Benatia. Le directeur sportif marseillais quittera officiellement ses fonctions au terme de la saison.

La direction de l’OM doit donc trouver son remplaçant avant l’ouverture du mercato estival. Les noms de dirigeants expérimentés, comme Florian Maurice ou Julien Fournier, circulent avec insistance dans la cité phocéenne. Mais une piste plus interne gagne aussi du terrain.

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Il est question de Federico Balzaretti, actuel directeur sportif adjoint de l’OM. Daniel Riolo a d’ailleurs confirmé cette tendance, expliquant que l’Italien dispose d’une légitimité indiscutable pour occuper ce poste. « Aujourd’hui, le numéro 2 s’appelle Federico Balzaretti. Et pour le coup, il connaît tout le monde », a-t-il déclaré dans l’émission After Foot sur RMC.

Federico Balzaretti vers une promotion à Marseille

Federico Balzaretti a quitté l’AS Rome pour rejoindre l’OM en novembre. Il occupe depuis lors le poste d’adjoint à Medhi Benatia. Le dirigeant italien maîtrise parfaitement les rouages du marché transalpin et possède un carnet d’adresses bien fourni.

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Federico Balzaretti a surtout l’avantage de connaître déjà l’effectif marseillais, le staff et les exigences spécifiques du club. Promouvoir un tel profil permettrait un gain de temps précieux. Reste à savoir si sa promotion au poste de numéro un sera validée par la nouvelle direction de l’OM.