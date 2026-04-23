‎Alerte Mercato : 12M€, l’OM tient son futur patron défensif

L’OM active déjà ses radars pour le mercato estival, malgré une période d’incertitudes en interne. Parmi les pistes sérieusement étudiées, un nom revient avec insistance : Jackson Tchatchoua. Le défenseur camerounais de Wolverhampton attire l’attention et pourrait devenir un renfort majeur estimé à 12 millions d’euros.

‎Mercato OM : Marseille relance la piste Jackson Tchatchoua

‎L’intérêt de l’OM pour Jackson Tchatchoua n’est pas nouveau. Déjà l’an dernier, le club phocéen avait tenté sa chance lorsque le joueur évoluait encore à Hellas Vérone, sans parvenir à conclure face à la concurrence anglaise. Aujourd’hui, le contexte a changé et Marseille revient à la charge avec une ambition renforcée.

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‎Selon Transferfeed, Wolverhampton, en difficulté sportive et proche de la relégation, pourrait ouvrir la porte à un départ. Le latéral droit camerounais, formé à Anderlecht, est désormais évalué à 12 millions d’euros. Une somme jugée cohérente pour un joueur de 25 ans déjà expérimenté en Premier League.

Un profil moderne qui séduit Marseille

‎Sur le terrain, Tchatchoua coche plusieurs cases recherchées par l’OM : vitesse, volume de course et capacité à répéter les efforts. En Angleterre, il a disputé 30 matchs cette saison, preuve d’une régularité appréciée au plus haut niveau. ‎Mais Marseille n’est pas seul. Brentford, Fulham, Crystal Palace, ainsi que le Betis Séville et Villarreal surveillent également le dossier.

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Une concurrence qui pourrait faire grimper la tension autour d’un joueur déjà international camerounais à 15 sélections. ‎L’arrivée ou non de Jackson Tchatchoua dépendra aussi d’un facteur clé : la qualification de l’OM en Ligue des champions. Sans cette vitrine européenne, convaincre un joueur habitué aux standards financiers de la Premier League (environ 3 M€ annuels) deviendrait nettement plus complexe.

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‎En interne, la transition post-Longoria-Benatia oblige le club à sécuriser ses choix. Marseille veut éviter les erreurs du passé et miser sur des profils déjà aguerris. Tchatchoua incarne cette logique : un joueur prêt, mais encore perfectible.

‎Vers un coup de maître pour Marseille ?

L’OM peut-il réellement boucler le dossier Tchatchoua à l’occasion du mercato d’été ? La réponse dépend surtout du projet sportif européen. Sans Ligue des champions, la marge de négociation sera réduite malgré un prix fixé autour de 12 M€ selon Transferfeed. ‎L’OM ne cherche plus seulement des talents, mais des joueurs capables de s’adapter immédiatement à la pression du Vélodrome. Et dans ce registre, le profil de Tchatchoua apparaît comme un pari calculé plutôt qu’un simple coup de mercato.