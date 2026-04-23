‎Alerte Mercato : 12M€, l’OM tient son futur patron défensif

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L’OM active déjà ses radars pour le mercato estival, malgré une période d’incertitudes en interne. Parmi les pistes sérieusement étudiées, un nom revient avec insistance : Jackson Tchatchoua. Le défenseur camerounais de Wolverhampton attire l’attention et pourrait devenir un renfort majeur estimé à 12 millions d’euros.
Mercato OM : Marseille relance la piste Jackson Tchatchoua
L’intérêt de l’OM pour Jackson Tchatchoua n’est pas nouveau. Déjà l’an dernier, le club phocéen avait tenté sa chance lorsque le joueur évoluait encore à Hellas Vérone, sans parvenir à conclure face à la concurrence anglaise. Aujourd’hui, le contexte a changé et Marseille revient à la charge avec une ambition renforcée.
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Selon Transferfeed, Wolverhampton, en difficulté sportive et proche de la relégation, pourrait ouvrir la porte à un départ. Le latéral droit camerounais, formé à Anderlecht, est désormais évalué à 12 millions d’euros. Une somme jugée cohérente pour un joueur de 25 ans déjà expérimenté en Premier League.
Un profil moderne qui séduit Marseille
Sur le terrain, Tchatchoua coche plusieurs cases recherchées par l’OM : vitesse, volume de course et capacité à répéter les efforts. En Angleterre, il a disputé 30 matchs cette saison, preuve d’une régularité appréciée au plus haut niveau. Mais Marseille n’est pas seul. Brentford, Fulham, Crystal Palace, ainsi que le Betis Séville et Villarreal surveillent également le dossier.
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Une concurrence qui pourrait faire grimper la tension autour d’un joueur déjà international camerounais à 15 sélections. L’arrivée ou non de Jackson Tchatchoua dépendra aussi d’un facteur clé : la qualification de l’OM en Ligue des champions. Sans cette vitrine européenne, convaincre un joueur habitué aux standards financiers de la Premier League (environ 3 M€ annuels) deviendrait nettement plus complexe.
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En interne, la transition post-Longoria-Benatia oblige le club à sécuriser ses choix. Marseille veut éviter les erreurs du passé et miser sur des profils déjà aguerris. Tchatchoua incarne cette logique : un joueur prêt, mais encore perfectible.
Vers un coup de maître pour Marseille ?
L’OM peut-il réellement boucler le dossier Tchatchoua à l’occasion du mercato d’été ? La réponse dépend surtout du projet sportif européen. Sans Ligue des champions, la marge de négociation sera réduite malgré un prix fixé autour de 12 M€ selon Transferfeed. L’OM ne cherche plus seulement des talents, mais des joueurs capables de s’adapter immédiatement à la pression du Vélodrome. Et dans ce registre, le profil de Tchatchoua apparaît comme un pari calculé plutôt qu’un simple coup de mercato.