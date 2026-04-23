Mercato OM : C’est confirmé, un indésirable fait son retour

La direction de l’OM espérait sans doute se séparer définitivement de lui. Mais Angel Gomes va revenir à Marseille à l’issue de son prêt à Wolverhampton avant de refaire des valises.

Mercato : Angel Gomes va revenir à l’OM

L’Olympique de Marseille va récupérer Angel Gomes à l’issue de la saison en cours. L’international anglais n’est jamais parvenu à s’imposer durablement sous les couleurs phocéennes. Il rentrait plus vraiment dans les plans de Roberto De Zerbi. Il a quitté l’OM six mois seulement après sa venue.

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Angel Gomes a été prêté cet hiver à Wolverhampton. L’objectif étant lui permettre de retrouver du temps de jeu en Premier League. Un championnat qu’il connait bien pour avoir débuter sa carrière à Manchester United. Le milieu de terrain de 25 ans en est à 10 rencontres disputés sous ses nouvelles couleurs.

Son option d’achat ne sera pas levée

Son option d’achat serait même devenue obligatoire en cas de maintien des Wolves. Sauf que le club anglais est officiellement relégué en Championship depuis lundi soir. Le verdict est donc clair pour Angel Gomes. Ce dernier fera son retour à l’OM, confirme L’Equipe.

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L’ancien joueur du LOSC ans est lié au club phocéen jusqu’en juin 2028. Habib Beye, ou son successeur, acceptera-t-il de lui donner une seconde chance ? La tendance est qu’il reparte pour une nouvelle destination lors du mercato d’été.