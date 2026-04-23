‎Alerte Mercato OM : Un roc défensif envoyé à Marseille

‎‎L’OM pourrait bien tenir l’une des belles opportunités du prochain mercato estival. En quête de solidité derrière, le club phocéen voit émerger le nom de Malang Sarr, un défenseur revenu à son meilleur niveau et dont la situation contractuelle attire déjà les regards.

‎Mercato OM : Malang Sarr, un profil taillé pour les ambitions marseillaises

‎À Marseille, le mercato ne dort jamais, et encore moins lorsqu’il s’agit de renforcer l’axe défensif. Après une saison marquée par des hauts spectaculaires et quelques trous d’air préoccupants, l’OM cherche un joueur capable d’apporter puissance, sérénité et expérience au cœur de sa charnière.

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‎Le nom de Malang Sarr apparaît dans cette réflexion. L’insider Marwan Belkacem le verrait bien sous les couleurs phocéennes. Auteur d’un exercice particulièrement abouti sous les couleurs lensoises, le défenseur a retrouvé cette autorité qui avait autrefois fait de lui l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football français.

‎Une opportunité rare sur le marché

‎Ce qui rend ce dossier particulièrement séduisant pour l’OM, c’est le contexte économique. Le joueur arrive à la fin de son engagement, ce qui pourrait permettre à Marseille de réaliser une opération intelligente sans indemnité de transfert majeure. ‎Dans un marché où les défenseurs centraux expérimentés atteignent rapidement des montants élevés, un profil comme Sarr représente une aubaine.

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C’est précisément le type de coup que les dirigeants olympiens affectionnent : valeur sportive élevée, coût maîtrisé, potentiel immédiat. ‎Une question demeure pourtant : Malang Sarr peut-il faire franchir un cap à la défense de l’OM ? ‎La réponse est oui, notamment par sa lecture du jeu et sa capacité à ressortir proprement le ballon.

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‎Son vécu dans plusieurs grands championnats lui offre une maturité précieuse. À Marseille, où la pression du Vélodrome peut faire vaciller les plus solides, ce vécu pèse lourd. En clair, ce n’est pas seulement un défenseur qu’on évoque, mais un joueur capable d’incarner une nouvelle colonne vertébrale.