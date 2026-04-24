PSG Mercato : Un crack brésilien s’annonce au Paris SG !

Alors que Luis Campos prépare un mercato de folie au PSG cet été, un crack brésilien s’annonce déjà dans l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine.

Mercato : Gabriel Moscardo veut s’imposer au PSG

De nouveau prêté cette saison par le PSG au SC Braga après une année passée au Stade de Reims, Gabriel Moscardo va revenir à Paris cet été. Mais le milieu de terrain de 20 ans dispose d’un avenir incertain dans la capitale. Recruté en janvier 2024 en provenance des Corinthians pour 20 millions d’euros, l’international espoir brésilien n’a pas encore eu la possibilité de faire ses preuves sous le maillot parisien.

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« Nous n’avons pas encore parlé de la saison prochaine. Mon agent, en accord avec la direction du PSG, décidera de ce qui est le mieux pour moi », a expliqué Gabriel Moscardo au média portugais 365 Scores. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Moscardo est un atout dans l’entrejeu du club portugais et pourrait plaire à Luis Enrique puisqu’il montre une certaine polyvalence chez les Lusitaniens. De son côté, le natif de Taubaté se montre déterminé et prêt à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique.

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« Bien sûr, je souhaite rester au Paris Saint-Germain, y faire la préparation d’avant-saison, car c’est là que je suis à ma place et que je dois être. Je suis en pleine progression et je pense que cette année à Braga a été très importante. Elle m’apporte de l’expérience pour les prochains défis », a indiqué Gabriel Moscardo.

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