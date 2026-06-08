Mercato Stade Rennais : Accord conclu, un buteur va signer

Le Stade Rennais peut maintenant respirer. Sa gâchette offensive, Estéban Lepaul a accepté de prolonger son contrat malgré les nombreuses sollicitations.

Mercato Stade Rennais : Estéban Lepaul prolonge jusqu’en 2030

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais verrouille son joyau. Estéban Lepaul, meilleur buteur de Ligue 1, poursuit son aventure en Bretagne. Face aux convoitises, les dirigeants Rouge et Noir ont tranché : l’attaquant est intransférable. Cette décision, déjà évoquée le 21 mai dernier par le président exécutif Arnaud Pouille, se concrétise enfin.

Le jeune crack a accepté de parapher un nouveau bail, selon Ouest-France. Les négociations ont abouti es derniers jours. Il faut dire que les deux parties partageaient la même volonté. Cette extension d’un an est assortie d’une revalorisation salariale, un salaire désormais à la hauteur de son nouveau statut de leader.

Arrivé d’Angers à l’été 2025 pour 13 millions d’euros (plus 2,5 millions de bonus), Lepaul (26 ans) voit son engagement initial, qui courait jusqu’en 2029, étiré d’une saison supplémentaire.

À voir

Mercato OM : 10 M€, le successeur de Greenwood annoncé !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Accord scellé pour Kumbedi ?

En seulement un an, la valeur marchande du joueur a plus que doublé. Plusieurs écuries européennes sont venues aux renseignements ces dernières semaines. Mais Estéban Lepaul voulait rester. Désireux de confirmer sa progression, l’attaquant a été conforté dans son choix par la qualification du Stade Rennais en Ligue Europa.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : Ça chauffe entre le Stade Rennais et l’OM !

Mercato : C’est fait, le Stade Rennais s’offre un défenseur

À voir

Mercato PSG : Du nouveau pour le transfert de Yan Diomande !

Le mercato rennais ne s’arrête pas là. Le Stade Rennais souhaite également blinder l’avenir d’un autre talent : Abdelhamid Ait Boudlal. Actuellement lié au club jusqu’en 2028, le jeune défenseur marocain de 20 ans est la prochaine priorité des dirigeants. Les discussions pour sa prolongation devraient débuter au mois de juillet.