Mercato FC Nantes : Une offre XXL est sur la table de Kita  

Un géant turc négocie le transfert de Matthis Abline cet été. Les dirigeants du FC Nantes sont vendeurs.

Mercato FC Nantes : Matthis Abline vers la Turquie cet été ?

La suite après cette publicité

Galatasaray passe à l’offensive pour Matthis Abline. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions après son titre de champion de Turquie, le club stambouliote a dégainé une offre pour l’attaquant du FC Nantes. Ce premier assaut lance le mercato estival du joueur, annoncé sur le départ depuis des semaines.

Le FC Nantes doit vendre. Relégué en Ligue 2 après une saison catastrophique terminée à la 17e place, le club ligérien doit impérativement renflouer ses caisses en allégeant sa masse salariale. Matthis Abline est mis sur le marché. Sa valeur marchande est 20 M€ sur Transfertmarkt.

À voir

Mercato ASSE : Le nouvel entraîneur arrive du Portugal

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un coach confirme les négociations avec Kita

Retenu l’an dernier par sa direction, l’avant-centre de 23 ans a connu une saison difficile, bouclée avec 6 buts et 5 passes décisives en 32 matchs. Des statistiques honorables, mais insuffisantes pour sauver les Canaris de la relégation. Sa cote reste toutefois intacte en Europe.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, un coach en route pour Nantes

Mercato FC Nantes : Deux offres tombent pour un milieu de terrain

À voir

Coup de tonnerre au PSG : Zaïre-Emery proche de Man United ?

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien Rennais, qui avait repoussé les avances du Paris FC à l’été 2025, voit la presse turque confirmer l’intérêt brûlant d’Istanbul. Les dirigeants de Galatasaray négocient déjà directement avec l’état-major nantais pour finaliser ce transfert. Recruté définitivement pour 10 M€ à l’été 2024, le crack français va permettre au club de toucher un joli chèque.