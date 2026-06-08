Mercato : Un international anglais proche du PSG pour 70M€ ?

À peine la saison terminée et le deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions célébré, le PSG prépare déjà son effectif pour 2026-2027. Un international anglais pourrait ainsi débarquer dans la capitale français cet été.

Mercato : Le PSG fonce sur un cadre de Nottingham Forest

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Le PSG ne souhaite pas véritablement révolutionner son effectif cet été, mais compte bien offrir plus d’options à Luis Enrique à l’issue du mercato qui s’ouvre dans quelques jours. Luis Campos s’intéresserait ainsi au profil de Morgan Gibbs-White. En Premier League, plusieurs profils attirent l’attention du conseiller sportif du PSG.

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C’est notamment le cas de Morgan Gibbs-White, qui réalise de très belles performances depuis quelque temps avec Nottingham Forest. D’après les informations de Nottingham Forest Live, l’international anglais de 26 ans a en effet tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale envisagerait une prise d’informations afin de connaître les intentions de Forest concernant son joueur.

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Cependant, Nottingham ne devrait pas se montrer vendeur facilement, d’autant qu’Elliot Anderson est déjà pressenti pour rejoindre Manchester City. Le Paris Saint-Germain pourrait devoir proposer au moins 70 millions d’euros pour espérer ouvrir des discussions. Un montant conséquent pour un joueur dont la place de titulaire ne serait pas garantie dans le système de Luis Enrique.

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Luis Enrique privilégie la stabilité, mais reste ouvert à l’arrivée de renforts de qualité si l’occasion se présente. Les doubles champions d’Europe pourraient notamment se renforcer au milieu de terrain en cas de départ de Lee Kang-in. Son volume de jeu, ses qualités physiques et son efficacité offensive jouent clairement en faveur de Morgan Gibbs-White.

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Outre le Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Manchester United seraient également sur les traces du milieu offensif anglais. Luis Campos devra donc se montrer efficace et généreux dans ce dossier.