Coup de tonnerre au PSG : Zaïre-Emery proche de Man United ?

Malgré une place importante dans l’effectif du PSG, Warren Zaïre-Emery pourrait se laisser convaincre par un transfert record dans un grand club européen comme Manchester United. En tous cas, certains observateurs le pensent.

PSG : Warren Zaïre-Emery, la recrue idéale de Manchester United

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Joueur le plus utilisé de la saison avec le Paris Saint-Germain sous Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery fait logiquement parler de lui à l’approche du mercato estival. Pour Frank Leboeuf et Louis Saha, il serait la recrue idéale pour Manchester United. Manchester United aborde ce mercato d’été 2026 avec l’ambition de rebâtir entièrement son entrejeu pour son grand retour en Ligue des champions.

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Alors que la piste menant à Sandro Tonali reste active, les recommandations se tournent avec insistance vers Warren Zaïre-Emery, fraîchement couronné d’une deuxième C1 consécutive sous la houlette de Luis Enrique. Pour Frank Leboeuf, le profil du joueur correspond exactement aux besoins des Red Devils. L’ancien défenseur de Chelsea estime que Michael Carrick est l’homme idéal pour faire franchir un palier au Français.

« Je pense que l’arrivée de Zaïre-Emery serait une excellente recrue pour Manchester United. C’est un guerrier. Il se sacrifiera pour son équipe, c’est certain », a affirmé Frank Leboeuf au micro de CSB. De son côté, l’ex-buteur de Manchester United Louis Saha partage pleinement cet enthousiasme et voit en lui la recrue idéale pour stabiliser durablement l’animation mancunienne.

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Malgré une concurrence féroce au Paris Saint-Germain face à Vitinha ou Joao Neves, le jeune international tricolore possède toutes les qualités pour s’imposer en Premier League.

« Il serait mon joueur de rêve pour Manchester United à bien des égards. En termes de qualité au milieu de terrain, il pourrait parfaitement s’intégrer aux côtés de Kobbie Mainoo, il est capable de dribbler et de faire des passes dans des espaces réduits », a souligné Saha auprès de Compare Bet.

Reste à savoir si la direction d’INEOS parviendra à arracher le joyau français à Nasser Al-Khelaïfi, alors que des géants comme le Real Madrid ou le Bayern Munich restent également à l’affût.

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Mais il faudra tenir compte de son énorme salaire de 950.000 euros par mois. Et surtout convaincre le PSG de laisser partir un symbole de réussite du club.